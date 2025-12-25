Bomberos rescató a conductora que chocó con un taxi y quedó atrapada entre el vehículo y una baranda metálica

Personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a una mujer en un siniestro de tránsito ocurrido en el cruce de las calles Magallanes y Miguelete.

En esa intersección, chocaron un taxi y un vehículo liviano, lo que provocó el vuelco de este último. La conductora quedó atrapada entre el vehículo y la baranda metálica ubicada en esa esquina que prohíbe la circulación peatonal.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, explicó a Subrayado que el personal debió realizar un trabajo de rescate y extricación para liberar a la mujer. La conductora resultó con lesiones graves, politraumatismos varios. En tanto, el taxista sufrió lesiones de menor entidad. Ambos fueron trasladados a diversos centros asistenciales.

En cuanto a las intervenciones en la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, Bomberos participó en pequeños incidentes, ninguno de entidad. No se registraron incendios forestales por pirotecnia ni otras fuentes de calor.