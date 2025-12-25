RECIBÍ EL NEWSLETTER
Bomberos rescató a conductora que chocó con un taxi y quedó atrapada entre el vehículo y una baranda metálica

El siniestro de tránsito ocurrió en las calles Magallanes y Miguelete. La mujer fue trasladada con lesiones graves a un centro de salud.

miguelete-y-magallanes-google

En esa intersección, chocaron un taxi y un vehículo liviano, lo que provocó el vuelco de este último. La conductora quedó atrapada entre el vehículo y la baranda metálica ubicada en esa esquina que prohíbe la circulación peatonal.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, explicó a Subrayado que el personal debió realizar un trabajo de rescate y extricación para liberar a la mujer. La conductora resultó con lesiones graves, politraumatismos varios. En tanto, el taxista sufrió lesiones de menor entidad. Ambos fueron trasladados a diversos centros asistenciales.

incendio en predio de banados atras del aeropuerto de carrasco genera una gran columna de humo
Incendio en predio de bañados atrás del Aeropuerto de Carrasco genera una gran columna de humo

En cuanto a las intervenciones en la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, Bomberos participó en pequeños incidentes, ninguno de entidad. No se registraron incendios forestales por pirotecnia ni otras fuentes de calor.

Foto: Subrayado. Escena del doble homicidio de este 25 de diciembre en Tres Ombúes, Montevideo.
