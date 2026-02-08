RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PEDRERA

Conductor de vehículo murió en siniestro de tránsito múltiple en ruta 26, Cerro Largo

Policía Caminera reportó que el siniestro de tránsito fatal tuvo lugar a la altura del kilómetro 5, en La Pedrera.

El conductor de un vehículo murió en la madrugada de este domingo en un siniestro ocurrido en ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en La Pedrera, departamento de Cerro Largo.

Policía Caminera reportó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 03.16 cuando dos autos chocaron de forma frontal y un tercero lo hizo por alcance.

Los dos primeros circulaban en sentido Río Branco-Melo, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario.

Conductor alcoholizado protagonizó siniestro que cobró la vida de un hombre de 55 años, en Cerro Largo

El conductor del primer vehículo murió en el lugar.

