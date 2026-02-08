Conductor de vehículo murió en siniestro de tránsito múltiple en ruta 26, Cerro Largo

Policía Caminera Policía Caminera

El conductor de un vehículo murió en la madrugada de este domingo en un siniestro ocurrido en ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en La Pedrera, departamento de Cerro Largo.

Policía Caminera reportó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 03.16 cuando dos autos chocaron de forma frontal y un tercero lo hizo por alcance.

Los dos primeros circulaban en sentido Río Branco-Melo, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario.

El conductor del primer vehículo murió en el lugar.

