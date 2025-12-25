RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Conductor ebrio cruzó semáforo en rojo, fue perseguido por la Policía y terminó chocando contra una casa

El siniestro de tránsito ocurrió este jueves de mañana en la ciudad de Maldonado. Comenzó en Dodera y Florida hasta el cruce con Varela.

choque-auto-maldonado-25-diciembre-25

Un auto marca Audi a alta velocidad pasó un semáforo en rojo en calle José Dodera de la ciudad de Maldonado y por poco no chocó un móvil policial que circulaba por calle Florida, habilitado por la luz verde.

El hecho ocurrió sobre las 8:30 de la mañana de este jueves 25. A partir de ese momento, comenzó la persecución policial al vehículo de alta gama que continuó por Dodera sin que el conductor detuviera su marcha.

Cuando el conductor pasó la intersección con calle José Pedro Varela, a las cinco cuadras, perdió el dominio del vehículo y chocó contra una casa. El conductor, que dio positivo al test de alcoholemia, resultó con lesiones leves. Fue atendido por una emergencia médica. En tanto, su acompañante terminó ileso. Ambos fueron conducidos a una dependencia policial.

Subrayado
Conductor alcoholizado embistió y causó la muerte de un ciclista en ruta 9, Rocha

El caso está a cargo de la Fiscalía de 3º turno de Maldonado, que dispuso varias diligencias.

Temas de la nota

