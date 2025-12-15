RECIBÍ EL NEWSLETTER
Algunos bancos cambian su horario de atención desde este lunes: mirá cuáles

Las sucursales de algunos bancos atienden de 10 a 14 horas a partir de este lunes, tras una medida que busca modernizar el servicio y alinearlo con estándares internacionales.

Cinco bancos privados comienzan desde este lunes un nuevo horario de atención al público; rige en todo el país. Las sucursales de Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú y Bandes pasan a atender de 10 a 14 horas.

Según explicó la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), el cambio busca modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes, además de contemplar un reclamo histórico de los trabajadores del sector de finalizar la jornada laboral más temprano.

La asociación señaló que el horario bancario en Uruguay tiene más de 80 años de historia y que el esquema tradicional de 13 a 17 horas quedó desfasado frente a los estándares internacionales y a las demandas del público.

En ese sentido, el comunicado recuerda que en la mayoría de los países la atención bancaria comienza en la mañana. En Argentina y Brasil las sucursales abren desde las 10, en España a las 8:30, y lo mismo ocurre en Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Además, la evaluación positiva del horario especial aplicado durante los veranos en sucursales del interior fue uno de los factores que impulsó la extensión de esta modalidad a toda la banca privada.

La ABPU aclaró que la atención a través de la banca digital, telefónica y los cajeros automáticos se mantendrá sin cambios. En febrero de 2026 se realizará una evaluación del nuevo horario para definir si se sostiene durante el resto del año. La asociación destacó que la medida forma parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, orientada a mejorar la experiencia de los usuarios, promover la conciliación laboral y familiar y acercar al país a estándares más modernos de atención financiera.

En tanto, Santander, Scotiabank, BBVA, Banco República y Banco Hipotecario atenderán en el horario habitual, de 13 a 17 horas.

