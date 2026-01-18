Un conductor que manejaba alcoholizado chocó contra una parada de ómnibus donde se encontraban varias personas, en la noche de este sábado, en la ciudad de Toledo, Canelones.
Conductor alcoholizado chocó contra una parada de ómnibus y dejó seis heridos en Toledo
El examen de alcoholemia dio positivo en 1,96, según informó la Policía. El hombre fue detenido.
En consecuencia, hubo seis heridos “con diversos cuadros de gravedad”, informó la policía local. Fueron trasladados a centros médicos de la zona y de Montevideo.
El conductor resultó ser un hombre de 37 años. Su examen de alcoholemia fue positivo en 1,96, señala la información policial oficial. Fue arrestado y está a disposición de las autoridades.
Seguí leyendo
Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar
La Policía Científica hizo un relevamiento en la escena para recabar evidencia, que será entregada a la Fiscalía que asumió la investigación. El lugar del accidente fue el kilómetro 23 de la ruta 6, en la intersección con la ruta 85.
Lo más visto
ROCHA
Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
EN SOLYMAR
Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
ahogamientos en rocha
Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
Sociedad
"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
MALDONADO
Dejá tu comentario