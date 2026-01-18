Conductor alcoholizado chocó contra una parada de ómnibus y dejó seis heridos en Toledo

Foto: Policía de Canelones. Choque de conductor alcoholizado en Toledo.

Un conductor que manejaba alcoholizado chocó contra una parada de ómnibus donde se encontraban varias personas, en la noche de este sábado, en la ciudad de Toledo, Canelones.

En consecuencia, hubo seis heridos “con diversos cuadros de gravedad”, informó la policía local. Fueron trasladados a centros médicos de la zona y de Montevideo.

El conductor resultó ser un hombre de 37 años. Su examen de alcoholemia fue positivo en 1,96, señala la información policial oficial. Fue arrestado y está a disposición de las autoridades.

La Policía Científica hizo un relevamiento en la escena para recabar evidencia, que será entregada a la Fiscalía que asumió la investigación. El lugar del accidente fue el kilómetro 23 de la ruta 6, en la intersección con la ruta 85.

Temas de la nota conductor

Toledo