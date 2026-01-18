RECIBÍ EL NEWSLETTER
Canelones

Conductor alcoholizado chocó contra una parada de ómnibus y dejó seis heridos en Toledo

El examen de alcoholemia dio positivo en 1,96, según informó la Policía. El hombre fue detenido.

Foto: Policía de Canelones. Choque de conductor alcoholizado en Toledo.

Foto: Policía de Canelones. Choque de conductor alcoholizado en Toledo.

Un conductor que manejaba alcoholizado chocó contra una parada de ómnibus donde se encontraban varias personas, en la noche de este sábado, en la ciudad de Toledo, Canelones.

En consecuencia, hubo seis heridos “con diversos cuadros de gravedad”, informó la policía local. Fueron trasladados a centros médicos de la zona y de Montevideo.

El conductor resultó ser un hombre de 37 años. Su examen de alcoholemia fue positivo en 1,96, señala la información policial oficial. Fue arrestado y está a disposición de las autoridades.

Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar

La Policía Científica hizo un relevamiento en la escena para recabar evidencia, que será entregada a la Fiscalía que asumió la investigación. El lugar del accidente fue el kilómetro 23 de la ruta 6, en la intersección con la ruta 85.

Temas de la nota

Lo más visto

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"

Te puede interesar

Foto: FocoUy
canelones

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar
Foto: Subrayado. Imagen aérea del lugar del homicidio en Barrio Norte, Paysandú. video
Disparo por la espalda

Hay tres detenidos por el homicidio de un adolescente tras una pintada en un cumpleaños en Paysandú
Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.
catástrofe declarada

Al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios en el sur de Chile

Dejá tu comentario