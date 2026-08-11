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RUTA 39-KM 23

Conductor de 80 años murió tras embestir un vacuno, cambiar de senda, despistar y chocar contra una alcantarilla

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la ruta 39 a la altura del kilómetro 23, entre las ciudades de San Carlos y Aiguá.

policia caminera de noche ruta accidente siniestro

Un siniestro de tránsito cobró la vida del conductor de un vehículo que circulaba por ruta 39, en el departamento de Maldonado.

Policía Caminera informó que el auto circulaba de sur a norte, hacia la ciudad de Aiguá, cuando embistió un vacuno suelto. Producto del impacto el coche cambió de senda, despistó y chocó contra una alcantarilla.

El conductor, de 80 años y único ocupante, murió en el lugar.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura del kilómetro 23, entre las ciudades de San Carlos y Aiguá.

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