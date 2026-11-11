Condenaron a un suboficial de la Policía que acosaba sexualmente e intimidaba a cuatro funcionarias que estaban bajo sus órdenes

La Justicia condenó a un suboficial mayor de la Policía por reiterados delitos de violencia privada, tras las denuncias de cuatro funcionarias policiales que estaban bajo su jerarquía.

Los hechos ocurrieron en el ámbito laboral, en distintas dependencias de la Jefatura de Policía de San José. Según la investigación de la Fiscalía de San José de 2.° Turno, el hombre acosó e intimidó a las funcionarias mediante acercamientos físicos no consentidos, comentarios de connotación sexual e insistencia en mantener encuentros de carácter sexual.

Además, las presionaba con posibles traslados laborales. En particular, las amenazaba con enviarlas a otras dependencias policiales, donde podrían quedar trabajando a solas con él, como forma de hostigamiento e intimidación.

Durante la investigación se recabaron declaraciones de las víctimas y de otros funcionarios. También se realizaron pericias psicológicas forenses que dieron cuenta del impacto emocional que los hechos provocaron en las denunciantes.

El policía aceptó los hechos y su responsabilidad en los delitos atribuidos. Mediante un proceso abreviado fue condenado a 15 meses de libertad a prueba, con arresto domiciliario total durante todo el período y colocación de tobillera electrónica.

La Justicia también dispuso la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación con las cuatro víctimas, en un radio mínimo de 500 metros, y el cierre de fronteras durante el plazo de la condena.