Condenaron a un segundo hombre implicado en disturbios durante los festejos de Nacional en mayo

Condenaron a un hombre por participar de los disturbios en el marco del cumpleaños de Nacional , el pasado 14 de mayo.

Ese día, varios parciales tricolores “protagonizaban desórdenes y arrojaban piedras, botellas y otros objetos contundentes contra los funcionarios policiales en las inmediaciones del Club”, donde trabajaba personal de la Guardia Republicana. Uno de ellos era el ahora condenado, que fue identificado a través de registros fílmicos, subiendo al techo del vehículo y arrojando piedras.

“Momentos después, al ser dispersada la parcialidad por calles aledañas, este mismo automóvil emprendió la marcha y embistió desde atrás a dos funcionarios policiales. Ninguno de los ocupantes del vehículo descendió a prestar asistencia a las víctimas”, relató la Fiscalía en un comunicado.

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La condena lograda fue como autor penalmente responsable de un delito de lesiones personales agravadas y un delito de atentado agravado, ambos en régimen de reiteración real, a una pena de veinte meses de prisión. De esos meses, diez serán con arresto domiciliario total con tobillera -podrá salir a trabajar- y el saldo en libertad a prueba.

Otro hombre había sido condenado a fines de mayo por estos hechos. Conducía el vehículo con el que se embistió a los policías, lo incendió y lo denunció como robado.