Condenaron a un hombre que en 2023 mató a una mujer de 30 años, vecina, frente a sus hijos de 12, 11, 6 y 1, quienes resultaron heridos en Río Negro.
Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
El hecho ocurrió en octubre de 2023, en la localidad de Tres Quintas, cerca de San Javier. Ahora, fue condenado a 28 años de cárcel.
Ahora, el hombre deberá cumplir 28 años de cárcel por los delitos de homicidio especialmente agravado muy especialmente agravado, lesiones graves agravados, dos delitos de lesiones personales agravados, violación de domicilio agravados en reiteración real a la pena de 28 años de penitenciaría”.
El hecho ocurrió en octubre de ese año, en la localidad de Tres Quintas, cerca de San Javier. Vecinos y la Policía ingresaron a la vivienda y el hombre, que en ese momento tenía 33 años, fue detenido con el arma que utilizó para darle varias puñaladas a la víctima.
