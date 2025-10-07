RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO NEGRO

Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro

El hecho ocurrió en octubre de 2023, en la localidad de Tres Quintas, cerca de San Javier. Ahora, fue condenado a 28 años de cárcel.

imputado-femicidio-madre-tres-quintas-rio-negro.jpg

Condenaron a un hombre que en 2023 mató a una mujer de 30 años, vecina, frente a sus hijos de 12, 11, 6 y 1, quienes resultaron heridos en Río Negro.

Ahora, el hombre deberá cumplir 28 años de cárcel por los delitos de homicidio especialmente agravado muy especialmente agravado, lesiones graves agravados, dos delitos de lesiones personales agravados, violación de domicilio agravados en reiteración real a la pena de 28 años de penitenciaría”.

El hecho ocurrió en octubre de ese año, en la localidad de Tres Quintas, cerca de San Javier. Vecinos y la Policía ingresaron a la vivienda y el hombre, que en ese momento tenía 33 años, fue detenido con el arma que utilizó para darle varias puñaladas a la víctima.

condenado un hombre que quemo a su pareja con agua caliente y ejercio violencia sobre su hija discapacitada
Seguí leyendo

Condenado un hombre que quemó a su pareja con agua caliente y ejerció violencia sobre su hija discapacitada

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Crearon una empresa ficticia, sacaron préstamo y se beneficiaron del BPS: pareja fue condenada en Rivera

Te puede interesar

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
RÍO NEGRO

Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

Dejá tu comentario