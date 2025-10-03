Condenaron con prisión por 14 meses al delincuente que se escondió en un apartamento del centro de Montevideo

Le dieron 14 meses de prisión al delincuente que robó en Pocitos y se atrincheró en un apartamento del Centro de Montevideo por más de 20 horas.

El caso ocurrió entre las 11:00 de la mañana del miércoles y las 9:00 del jueves. Tras el arrebato en Pocitos, en perjuicio de una mujer, dos delincuentes se refugiaron en un edificio del Centro, ubicado en Convención y Mercedes. Sin embargo, el día transcurrió, se hizo la noche y la Policía no recibió la orden judicial que permitiera allanar.

Las autoridades policiales montaron un operativo en el lugar y, a las nueve de la mañana de este jueves, hicieron el allanamiento donde detuvieron al hombre de 29 años. En tanto, un adolescente de 16 años que también es sospechoso del arrebato ya estaba en una dependencia policial porque, en la noche y tras mirar el informativo, la madre lo fue a buscar. El otro sospechoso lo expulsó del apartamento y el menor, con la madre, fueron a una dependencia policial donde se les tomó declaración. Como no fue detenido en flagrancia, el adolescente quedó libre.

Según se observó en cámaras de videovigilancia, este miércoles el mayor y el menor ingresaron al apartamento y dejaron afuera la moto usada para el arrebato. Además, se descartaron de la cartera de la víctima: la tiraron hacia el patio de un vecino. Tanto la cartera como la moto quedaron incautadas.