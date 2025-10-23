Condenaron a pena máxima de 45 años de cárcel al femicida de Aldana Moreno, asesinada en marzo de 2024

La Justicia de Cerro Largo condenó a la pena máxima al femicida de Aldana Moreno, ocurrido en marzo de 2024 en el barrio Arpí de Melo.

Carlos Leonardo Viña deberá cumplir con una condena de 45 años por homicidio especialmente agravado por femicidio. A la pena de 30 años se le suman 15 de medidas limitativas de seguridad, informó Silvia Techera, corresponsal de Subrayado en Cerro Largo.

El femicidio ocurrió el 21 de marzo de 2024 en una vivienda de la calle Canalejas. El hombre prendió fuego la casa con la mujer adentro. En el lugar del crimen, se encontraba su pequeña hija de 3 años que fue retirada por el victimario.

En el caso, trabajó la Fiscalía de turno de Melo y el Área de Investigaciones de Zona 1 de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

