RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Condenaron a pena máxima de 45 años de cárcel al femicida de Aldana Moreno, asesinada en marzo de 2024

Carlos Leonardo Viña deberá cumplir con una condena de 45 años por homicidio especialmente agravado por femicidio.

Melo-ciudad-cartel-autos.jpg

La Justicia de Cerro Largo condenó a la pena máxima al femicida de Aldana Moreno, ocurrido en marzo de 2024 en el barrio Arpí de Melo.

Carlos Leonardo Viña deberá cumplir con una condena de 45 años por homicidio especialmente agravado por femicidio. A la pena de 30 años se le suman 15 de medidas limitativas de seguridad, informó Silvia Techera, corresponsal de Subrayado en Cerro Largo.

El femicidio ocurrió el 21 de marzo de 2024 en una vivienda de la calle Canalejas. El hombre prendió fuego la casa con la mujer adentro. En el lugar del crimen, se encontraba su pequeña hija de 3 años que fue retirada por el victimario.

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.
Seguí leyendo

Trasladaron a Córdoba al uruguayo Pablo Laurta, acusado de dos femicidios y un homicidio

En el caso, trabajó la Fiscalía de turno de Melo y el Área de Investigaciones de Zona 1 de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en la rambla y Sarmiento

Te puede interesar

Mario Cardama, cuando firma el contrato con el Ministerio de Defensa de Uruguay, en diciembre de 2023. video
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. video
secretario de presidencia

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García
Álvaro Delgado acusó al gobierno de camino del enchastre y respaldó a Ministerio de Defensa anterior
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

Dejá tu comentario