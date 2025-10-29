Condenaron a nueve años de prisión al autor del crimen de un hombre en el asentamiento Los Eucaliptus

Fue condenado a nueve años de prisión el autor del crimen de un hombre ocurrido en las primeras horas de este martes en el barrio Los Eucaliptus, en Maldonado.
El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio. El asesinato a tiros tuvo lugar este martes en la mañana en la ciudad de Maldonado.
El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio y deberá cumplir la pena de nueve años de penitenciaría.
El caso
El hombre de 29 años fue asesinado a tiros a primera hora de la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado en el norte de la ciudad de Maldonado.
El individuo caminaba junto a su pareja cuando fue atacado a tiros. Uno de los proyectiles impactó en su pecho; la mujer resultó ilesa. Por su parte, el homicida escapó corriendo.
Según información que maneja la Policía, antes de ser herida, la víctima —que tenía antecedentes por hurto, rapiña y receptación, indica la información oficial— se adelantó unos metros para distanciarse de su pareja.
El herido murió en el lugar, escena sobre la que luego trabajó Policía Científica y estuvo presente el comando de la Jefatura de Maldonado. Los investigadores policiales y la Fiscalía asumieron la investigación del homicidio.
