Condenaron a nueve años de prisión al autor del crimen de un hombre en el asentamiento Los Eucaliptus

Fue condenado a nueve años de prisión el autor del crimen de un hombre ocurrido en las primeras horas de este martes en el barrio Los Eucaliptus, en Maldonado .

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio y deberá cumplir la pena de nueve años de penitenciaría.

El hombre de 29 años fue asesinado a tiros a primera hora de la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado en el norte de la ciudad de Maldonado.

El individuo caminaba junto a su pareja cuando fue atacado a tiros. Uno de los proyectiles impactó en su pecho; la mujer resultó ilesa. Por su parte, el homicida escapó corriendo.

Según información que maneja la Policía, antes de ser herida, la víctima —que tenía antecedentes por hurto, rapiña y receptación, indica la información oficial— se adelantó unos metros para distanciarse de su pareja.

El herido murió en el lugar, escena sobre la que luego trabajó Policía Científica y estuvo presente el comando de la Jefatura de Maldonado. Los investigadores policiales y la Fiscalía asumieron la investigación del homicidio.