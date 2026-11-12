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ROBO A ROSÉS

Condenaron a dos hombres que intentaron cobrar más de 300.000 pesos en cheques robados en una bodega

Uno de ellos depositó dos cheques en la cuenta del otro. Luego, el banco los rechazó, pero cuando se presentó a cobrarlos los funcionarios advirtieron la maniobra. Se fue y dejó la cédula y la tarjeta de débito.

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Dos hombres fueron condenados al intentar cobrar dos de los cheques robados en la madrugada del 12 de octubre en las oficinas de las bodegas Rosés, ubicadas en el kilómetro 3,200 de la ruta 6, cerca de Sauce, en Canelones.

Un hombre de 59 años fue condenado a 11 meses y otro de 48 años a 8 meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir y receptación.

La fiscal de Toledo, Nancy Granja, explicó que uno de los condenados depositó dos cheques en la cuenta del otro hombre. Luego, el banco los rechazó, pero cuando uno se presentó a cobrarlos los funcionarios advirtieron la maniobra. El hombre se fue y dejó la cédula y la tarjeta de débito.

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La investigación fiscal determinó que los dos cheques fueron depositados en dos bancos diferentes de Ciudad de la Costa y se intentó cobrarlos en 18 de Julio y Minas. Entre los dos cheques, quisieron cobrar más de 300.000 pesos. Fueron identificados y detenidos.

Las actuaciones continúan para dar con el paradero de un tercer indagado, de 23 años y antecedentes penales. Ya son cinco los condenados por intentar cobrar los cheques. La fiscal no descartó que otras personas se presenten a cobrar otros de los documentos robados.

La Policía de Canelones trabaja para dar con los autores del robo.

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