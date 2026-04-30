Condenaron al narcotraficante Luis Fernández Albín a 10 años y tres meses de cárcel

Fue condenado el narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, extraditado desde Argentina el 18 de diciembre de 2025 e imputado al día siguiente.

Tras un proceso abreviado, deberá cumplir 10 años y tres meses de cárcel por delitos de organización de las actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos continuado, tráfico interno de armas de fuego en concurso formal, con porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todo en régimen de reiteración real.

Junto a él, este jueves fueron condenados otro hombre y dos mujeres que pertenecen a organizaciones criminales que operaban en Uruguay, informó Fiscalía.

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En el caso de las mujeres, las condenas fueron por delito continuado de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia, para una de ellas, que deberá cumplir dos años de cárcel. La otra, fue condenada por delito continuado de lavado de activos en modalidad de posesión y tenencia a dos años y ocho meses de cárcel.

El otro hombre fue encontrado responsable de lavado de activos en modalidad de ocultamiento y debe cumplir 22 meses de libertad a prueba.

También se "dispuso el decomiso ampliado de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que integraban el patrimonio de esta organización criminal".