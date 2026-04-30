RECIBÍ EL NEWSLETTER
el caso es tratado por el viejo CPP

Procesaron al hombre de 33 años detenido el martes por un homicidio de 2014 en una ferretería

El hombre estaba preso en Argentina por otro homicidio, fue expulsado de ese país y detenido en el Aeropuerto de Carrasco el martes.

ferreteria-cliente-muerto-2014

Procesaron al hombre de 33 años que fue detenido el martes por un homicidio que ocurrió en 2014.

El caso es tratado judicialmente bajo el anterior Código del Proceso Penal, por la fecha en la que ocurrió.

El asesino tenía 21 años cuando cometió el crimen, el 8 de diciembre de 2014. Entró a robar a una ferretería de Sayago y disparó contra un cliente que estaba en el lugar. La víctima, de 54 años, no sobrevivió.

Ferretería que estaba ubicada en Moro y Pastor, donde ocurrió el homicidio. Foto: archivo Subrayado. 
Seguí leyendo

Rapiñó una ferretería y mató a un cliente en 2014: fue detenido este martes en el Aeropuerto de Carrasco

La investigación determinó que el delincuente estaba en Argentina y en prisión, por un homicidio en ese país. Tras comunicación con Interpol, fue expulsado del país vecino y llegó a Uruguay el martes, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco.

El procesamiento significa que la investigación continúa.

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
flor de maroñas

Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social

Te puede interesar

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes video
CAUSA CONTRA EL MSP Y FNR

Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes
Últimas salidas de los ómnibus previo al 1 de Mayo y desvíos en el tránsito en Montevideo: los detalles
DÍA DE LOS TRABAJADORES

Últimas salidas de los ómnibus previo al 1 de Mayo y desvíos en el tránsito en Montevideo: los detalles

Dejá tu comentario