Procesaron al hombre de 33 años que fue detenido el martes por un homicidio que ocurrió en 2014.
Procesaron al hombre de 33 años detenido el martes por un homicidio de 2014 en una ferretería
El hombre estaba preso en Argentina por otro homicidio, fue expulsado de ese país y detenido en el Aeropuerto de Carrasco el martes.
El caso es tratado judicialmente bajo el anterior Código del Proceso Penal, por la fecha en la que ocurrió.
El asesino tenía 21 años cuando cometió el crimen, el 8 de diciembre de 2014. Entró a robar a una ferretería de Sayago y disparó contra un cliente que estaba en el lugar. La víctima, de 54 años, no sobrevivió.
Rapiñó una ferretería y mató a un cliente en 2014: fue detenido este martes en el Aeropuerto de Carrasco
La investigación determinó que el delincuente estaba en Argentina y en prisión, por un homicidio en ese país. Tras comunicación con Interpol, fue expulsado del país vecino y llegó a Uruguay el martes, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco.
El procesamiento significa que la investigación continúa.
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