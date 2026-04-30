Procesaron al hombre de 33 años detenido el martes por un homicidio de 2014 en una ferretería

Procesaron al hombre de 33 años que fue detenido el martes por un homicidio que ocurrió en 2014.

El caso es tratado judicialmente bajo el anterior Código del Proceso Penal, por la fecha en la que ocurrió.

El asesino tenía 21 años cuando cometió el crimen, el 8 de diciembre de 2014. Entró a robar a una ferretería de Sayago y disparó contra un cliente que estaba en el lugar. La víctima, de 54 años, no sobrevivió.

Seguí leyendo Rapiñó una ferretería y mató a un cliente en 2014: fue detenido este martes en el Aeropuerto de Carrasco

La investigación determinó que el delincuente estaba en Argentina y en prisión, por un homicidio en ese país. Tras comunicación con Interpol, fue expulsado del país vecino y llegó a Uruguay el martes, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco.

El procesamiento significa que la investigación continúa.