Condenaron al hombre de 27 años atrapado durante una rapiña a un local de tecnología en un shopping

Otros dos hombres fugaron de la escena del hecho. El condenado va a la cárcel por cuatro años y medio.

Condenaron a un hombre de 27 años que participó del asalto a un local de tecnología dentro de un shopping en Montevideo. El mismo fue retenido por uno de los guardias de seguridad y detenido por la Policía en el lugar de los hechos.

El ahora condenado ya tenía antecedentes penales. Ahora fue condenado por un delito de rapiña especialmente agravado a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel. En este hecho le incautaron una réplica de pistola.

El hecho

Pasaban las once de la noche de este lunes cuando tres delincuentes irrumpieron vestidos con ropas oscuras en un local de venta de productos de tecnología ubicado en un shopping en Pocitos. Dos llegaron en una moto de alta cilindrada y el tercero en una moto pollerita.

Foto: Subrayado, archivo.
Los rapiñeros rompieron la vidriera del local y el guardia de seguridad, un hombre de 51 años, al advertir lo que sucedía trató de impedir el robo cuando uno de los delincuentes le apuntó con el arma, que resultó ser de juguete.

Personal de la empresa de seguridad retuvo a uno de los rapiñeros, mientras los otros dos fugaron con un bolso hacia la calle 26 de Marzo en las motos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

