MONTEVIDEO

Condenaron al dueño del taller mecánico donde alteraban autos robados para venderlos

Un año de cárcel es la pena que debe cumplir el hombre, que tenía antecedentes por tráfico de municiones.

taller-mecanico-autos-robados

La Justicia condenó al dueño de un taller mecánico donde se alteraban autos robados para venderlos.

Fue una rapiña de una camioneta la que derivó en la investigación. La semana pasada una mujer fue encañonada en Paso Molino por delincuentes que le llevaron su vehículo.

El caso recayó en manos de detectives del área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Delitos Automotores. Los investigadores comenzaron a analizar las cámaras y vieron que los delincuentes huyeron hacia la zona del barrio 17 de junio. A partir de allí comenzaron con distintos trabajos de vigilancia e identificaron un taller. Según corroboraron la camioneta estaba en ese taller pero además ese lugar funcionaba como acopio de vehículos robados que llegaban al lugar para ser adulterados. En muchos casos se les cambiaba las matriculas.

Con esa información los policías de automotores realizaron un allanamientos y detuvieron al dueño del taller. En ese procedimiento recuperaron la camioneta rapiñada y otro vehículo que ya había sido adulterado, además se incautaron distintas matrículas y libretas de propiedad que están siendo analizadas. También se incautaron cartuchos y teléfonos celulares. El dueño del taller tenía antecedentes por tráfico de municiones.

Este hombre, ahora, terminó condenado por dos delitos de receptación especialmente agravados y un delito de tráfico interno de municiones y deberá cumplir un año de cárcel.

