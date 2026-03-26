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Condenaron a 6 años y 5 meses de prisión a joven por homicidio ultraintencional en Tacuarembó

El condenado de 28 años es uno de los 3 detenidos por el hecho ocurrido en la madrugada del pasado martes en una plaza ubicada en 25 de Mayo y Joaquín Correa, cerca del cementerio.

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El individuo de 28 años fue condenado a 6 años y 5 meses de prisión.

Este es uno de los tres detenidos por el hecho ocurrido en la madrugada del pasado martes en una plaza ubicada en 25 de Mayo y Joaquín Correa, cerca del cementerio.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Tacuarembó.
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Policía encuentra un hombre muerto tras una riña en Tacuarembó; hay tres detenidos

El caso

La Policía concurrió al lugar y halló a la víctima inconsciente, con un golpe en el ojo derecho. Una unidad de emergencia móvil lo asistió y luego constató su muerte; tenía 32 años.

La Fiscalía de 1.° turno ordenó practicarle una autopsia al cuerpo. El jefe de Policía, Roberto Pereira, dijo que el agresor le dio un golpe en la cabeza, un puntapié, haciendo que la víctima se diera contra un muro.

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