PROCESO ABREVIADO

Condenaron a 6 años y 10 meses de prisión al hombre asesinó a un adolescente en Piedras Blancas

El homicida, de 28 años, estaba siendo investigado por varios hechos de violencia, incluso algún crimen más en la zona, informó el periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo.

Condenaron al hombre que asesinó a un adolescente de 16 años en las calles Luciano Lira y Matilde Batlle Pacheco de Batlle y Ordóñez, en Piedras Blancas.

El homicida de 28 años fue condenado, mediante un proceso abreviado, a 6 años y 10 meses de prisión. El hombre estaba siendo investigado por varios hechos de violencia, incluso algún crimen más en la zona, informó el periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo.

El caso

Detuvieron a un hombre investigado por matar a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas

El hecho ocurrió el pasado 16 de enero en el barrio Piedras Blancas.

El menor recibió un disparo y quedó herido de gravedad, por lo que fue trasladado por un familiar a la policlínica de Capitán Tula. Una vez en el centro asistencial, falleció.

La alerta del sistema shotspotter se activó por 18 disparos en la zona del crimen.

La Policía detuvo en la mañana de este jueves al hombre, identificado por el Departamento de Homicidios como el principal sospechoso del homicidio.

El individuo tiene tres antecedentes penales —el último de enero de 2025 por receptación— y fue arrestado durante un allanamiento realizado por la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe).

De la investigación policial surge además que otra persona también participó del crimen del adolescente, vinculado a un conflicto entre bandas criminales, por lo que hay un segundo hombre requerido.

