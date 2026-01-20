RECIBÍ EL NEWSLETTER
LESIONES GRAVES ESPECIALMENTE AGRAVADAS

Condenaron a 2 años y 1 mes de prisión al joven que apuñaló a dos personas en situación de calle en Cordón

El hombre de 28 años fue condenado a través de un proceso abreviado como autor penalmente responsable de 2 delitos de lesiones graves especialmente agravadas en régimen de reiteración real.

apuñalador-barrio-cordon

Fue condenado este martes el joven de 28 años que apuñaló a dos personas en situación de calle en el barrio Cordón.

Fue condenado por medio de un proceso abreviado, como autor penalmente responsable de 2 delitos de lesiones graves especialmente agravadas en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría.

El caso

Un joven de 28 años apuñaló a dos hombres en situación de calle en la mañana de este lunes en el barrio Cordón.

La Policía detuvo al agresor, que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Una de las víctimas se encuentra grave y la otra fuera de peligro.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el joven caminaba por el barrio Cordón, y apuñaló primero a uno de los hombres y a unas cuadras al otro, sin mediar palabra.

El detenido tiene dos antecedentes penales y está a disposición de Fiscalía.

