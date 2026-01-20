Condenaron a 2 años y 1 mes de prisión al joven que apuñaló a dos personas en situación de calle en Cordón

Fue condenado este martes el joven de 28 años que apuñaló a dos personas en situación de calle en el barrio Cordón .

Fue condenado por medio de un proceso abreviado, como autor penalmente responsable de 2 delitos de lesiones graves especialmente agravadas en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría.

Seguí leyendo Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras

Un joven de 28 años apuñaló a dos hombres en situación de calle en la mañana de este lunes en el barrio Cordón.

La Policía detuvo al agresor, que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Una de las víctimas se encuentra grave y la otra fuera de peligro.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el joven caminaba por el barrio Cordón, y apuñaló primero a uno de los hombres y a unas cuadras al otro, sin mediar palabra.

El detenido tiene dos antecedentes penales y está a disposición de Fiscalía.