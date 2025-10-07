RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAVALLEJA

Condenado un hombre que quemó a su pareja con agua caliente y ejerció violencia sobre su hija discapacitada

Deberá cumplir 12 meses de libertad a prueba, seis meses de arresto domiciliario nocturno y dos horas de servicios comunitarios semanales durante diez meses.

jefatura-de-policia-de-lavalleja-fachada

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 meses de libertad a prueba luego de ser detenido en su casa de la localidad de José Batlle y Ordóñez en Lavalleja tras provocarle lesiones con agua caliente en la espalda a su pareja y tirarle sus pertenencias a la calle, y por ejercer violencia física y psicológica sobre su hija discapacitada.

Tras la actuación de los efectivos de la seccional 12 y de una unidad especializada en violencia doméstica y género de la Policía de Lavalleja que asistió a las víctimas, el agresor fue detenido y puesto a disposición de la fiscal Beatriz Protesoni.

Sometido a la Justicia, se dispuso la condena de E.S.M.F por un delito de violencia doméstica agravada y un delito de lesiones personales. Como medida cautelar, deberá fijar domicilio y cumplir arresto nocturno de 21 a 5 por seis meses, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar dos horas de servicios comunitarios semanales durante diez meses.

El condenado tiene prohibida la comunicación y el acercamiento a la víctima en un radio de 500 metro, y deberá usar tobillera electrónica por el plazo de la condena. Además, se dispuso la reparación patrimonial de la víctima.

