Condenado por simulación de delito: un hombre dijo que lo habían secuestrado y torturado, pero todo fue falso

Lo que en un principio parecía ser un caso de privación de libertad, torturas y exigencias para incriminarse en un homicidio, resultó ser una farsa. El hecho ocurrió en la ciudad de Mercedes, en Soriano.

En una audiencia judicial llevada a cabo por la jueza letrada subrogante Stephanie Thove Gómez, dispuso la formalización de la investigación y la condena mediante un proceso abreviado de un hombre de 33 años por múltiples delitos.

El ahora condenado había denunciado ante la Policía que permaneció privado de su libertad durante tres días en una casa del barrio Cerro de Mercedes.

Según su relato inicial, había sido llevado engañado bajo la promesa de consumir drogas, tras lo cual fue atado de pies y manos, amenazado y torturado con lesiones y quemaduras en las rodillas y los pies para obligarlo a asumir la autoría de un homicidio ocurrido en la zona de un hombre, conocido como Mojarra.

La supuesta víctima afirmaba haber escapado a través de los techos para pedir ayuda. Sin embargo, la investigación policial y fiscal determinó que lo que denunció el hombre no ocurrió. El secuestro y las torturas fueron simuladas.

Por este motivo, la magistrada lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de simulación de delito, un delito de receptación, dos delitos de fraude informático, uno de ellos en grado de tentativa y en calidad de coautor. Deberá cumplir una condena de 12 meses de prisión.

Los investigadores precisaron a Subrayado que si bien la falsa denuncia hacía mención a un homicidio, se aclaro que existe una investigación en curso, pero no guarda relación con el denunciante.