El delincuente de 26 años, apodado "Monito", fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión tras ser detenido durante un operativo policial en el barrio Nuevo Ellauri.
Condenado "Monito", el delincuente detenido tras ser baleado y perseguido en un operativo en Nuevo Ellauri
Estaba requerido por varias rapiñas. Fue identificado por efectivos de la Brigada de Delitos Automotores en un procedimiento en calle 3 y Ernesto Quintela, intentó fugar, pero fue detenido.
Estaba requerido por varias rapiñas. Fue identificado y detenido en un procedimiento realizado el domingo de tarde por efectivos de la Brigada de Delitos Automotores en inmediaciones de calle 3 y Ernesto Quintela.
El delincuente, que tenía seis antecedentes penales y tres requisitorias por investigaciones de varias rapiñas, iba en una moto con la identificación adulterada. Los policías lo identificaron y uno de ellos le disparó, hiriéndolo en los testículos, cuando llevó la mano a la cintura al ver a los efectivos.
Condenado un joven de 24 años que apuñaló a un hombre en el abdomen por una deuda por un celular
Intentó escapar del lugar, fue perseguido y detenido por la Policía. El herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, y de ahí al Hospital de Clínicas.
Tras ser dado de alta, fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel por cuatro delitos de rapiña, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de receptación.
Dejá tu comentario