Condenado "Monito", el delincuente detenido tras ser baleado y perseguido en un operativo en Nuevo Ellauri

La moto que usaba el delincuente apodado "el Monito" cuando fue herido y detenido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

El delincuente de 26 años, apodado "Monito", fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión tras ser detenido durante un operativo policial en el barrio Nuevo Ellauri.

Estaba requerido por varias rapiñas. Fue identificado y detenido en un procedimiento realizado el domingo de tarde por efectivos de la Brigada de Delitos Automotores en inmediaciones de calle 3 y Ernesto Quintela.

El delincuente, que tenía seis antecedentes penales y tres requisitorias por investigaciones de varias rapiñas, iba en una moto con la identificación adulterada. Los policías lo identificaron y uno de ellos le disparó, hiriéndolo en los testículos, cuando llevó la mano a la cintura al ver a los efectivos.

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Intentó escapar del lugar, fue perseguido y detenido por la Policía. El herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, y de ahí al Hospital de Clínicas.

Tras ser dado de alta, fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel por cuatro delitos de rapiña, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de receptación.