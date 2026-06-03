Un hombre de 45 años que iba a pie, se tiraba delante de vehículos en Pocitos y simulaba haber sido atropellado para pedirle dinero a los conductores fue condenado.
Condenado el hombre que se tiraba delante de vehículos en Pocitos y simulaba haber sido atropellado para pedir dinero
Se colocaba en la salida de vehículos y fingía ser embestido para reclamar dinero por las lesiones y roturas de su celular. En algunas ocasiones solicitó ser trasladado al Sanatorio Italiano y en el transcurso del viaje exigía dinero a sus víctimas.
En un proceso abreviado, la Fiscalía de Flagrancia de 16º turno logró la condena del hombre por un delito continuado de estafa y un delito de apropiación indebida a 14 meses de libertad a prueba, con la obligación de fijar domicilio, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por tres meses con controles policiales aleatorios, presentarse una vez por semana en la seccional policial y prestar servicios comunitarios por 90 días. Además, tendrá cierre de fronteras.
La maniobra consistía en que el indagado se colocaba en lugares de salida de vehículos y fingía ser embestido para reclamar dinero por las lesiones y roturas de su celular, aprovechando los nervios de las víctimas. En algunas ocasiones solicitó ser trasladado al Sanatorio Italiano y en el transcurso del viaje exigía dinero a sus víctimas expresando que a raíz del accidente habría perdido el jornal de trabajo, detalló la Fiscalía.
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En el último mes, acumuló seis denuncias en su contra. La condena por apropiación indebida es porque pidió prestado dinero que no devolvió.
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