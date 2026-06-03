Condenado el hombre que se tiraba delante de vehículos en Pocitos y simulaba haber sido atropellado para pedir dinero

Un hombre de 45 años que iba a pie, se tiraba delante de vehículos en Pocitos y simulaba haber sido atropellado para pedirle dinero a los conductores fue condenado.

En un proceso abreviado, la Fiscalía de Flagrancia de 16º turno logró la condena del hombre por un delito continuado de estafa y un delito de apropiación indebida a 14 meses de libertad a prueba, con la obligación de fijar domicilio, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por tres meses con controles policiales aleatorios, presentarse una vez por semana en la seccional policial y prestar servicios comunitarios por 90 días. Además, tendrá cierre de fronteras.

La maniobra consistía en que el indagado se colocaba en lugares de salida de vehículos y fingía ser embestido para reclamar dinero por las lesiones y roturas de su celular, aprovechando los nervios de las víctimas. En algunas ocasiones solicitó ser trasladado al Sanatorio Italiano y en el transcurso del viaje exigía dinero a sus víctimas expresando que a raíz del accidente habría perdido el jornal de trabajo, detalló la Fiscalía.

En el último mes, acumuló seis denuncias en su contra. La condena por apropiación indebida es porque pidió prestado dinero que no devolvió.

Temas de la nota condenado

Pocitos