Condenado por contrabando hombre detenido en operativo nocturno con más de 3 millones de pesos en cigarrillos

Un hombre de 48 años fue condenado por contrabando tras ser detenido el viernes de noche en un operativo nocturno de la Policía de Artigas con un cargamento de 15.500 cajillas de cigarrillos brasileños y paraguayos ingresadas ilegalmente al país.

El procedimiento policial se llevó a cabo en la zona de rambla Kennedy y Terán, donde los efectivos detuvieron el vehículo en el que se transportaba el contrabando ingresado desde la ciudad brasileña de Quaraí. El hombre llevaba 15.500 cajillas de cigarrillos de la marca Gift en una camioneta Ford Willis, un motor fuera de borda y otros elementos.

Tras la detención del conductor, personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente y Aduanas valoró la mercadería incautada en más de 3 millones de pesos.

El hombre fue sometido a la Justicia, la que dispuso su condena por contrabando a 24 meses de prisión que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total los primeros diez meses, con tobillera electrónica y cierre de fronteras.

