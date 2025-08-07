Concierto de Damas Gratis en Colombia suspendido por disturbios: un fallecido y varios heridos

El concierto de la banda argentina de cumbia Damas Gratis en la ciudad de Bogotá, Colombia , terminó con al menos una persona fallecida luego de que varios asistentes se enfrentaran violentamente entre la multitud de asistentes.

Los disturbios comenzaron minutos antes de iniciar el espectáculo y se dieron tanto dentro como fuera del Movistar Arena, donde se realizaría el show.

Carlos Fernando Galan, alcalde de la ciudad confirmó la muerte de una persona en las inmediaciones del estadio. Según la información preliminar, habría sido atropellado y agregó que eso será motivo de investigación.

El alcalde repudió los incidentes y consideró que “este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

Según informaron los medios de prensa de Colombia, los incidentes habrían sido protagonizados por riñas entre hinchas de Independiente Santa Fe y Millonarios, equipos locales de fútbol de la ciudad. Estos incidentes se convirtieron en una batalla campal, que obligó a una unidad antidisturbios de la Policía a intervenir.

La policía nacional de Colombia informó sobre el operativo desplegado y notificó que hubo 5 personas lesionadas

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis se expresó sobre lo sucedido en redes sociales: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”.