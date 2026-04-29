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OTORRINOS ALERTAN

Concientización del ruido: especialistas advierten que escuchar música alta puede provocar "sordera a largo plazo"

Desde la Sociedad de Otorrinolaringología alertan por los efectos nocivos de la contaminación sonora provocada por los ruidos de motores, como motos, transporte público y vehículos de gran porte.

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En el Día de Concientización sobre el Ruido, los especialistas realizan recomendaciones para que evitar que la contaminación sonora provoque daños irreversibles.

El otorrinolaringólogo Gonzalo Lago explicó que los oídos tienen la capacidad de amortiguar y tolerar el ruido hasta determinado nivel de decibeles, pero pasado ese umbral se pueden generar daños que podrán ser irreversibles para la audición.

Si bien el abanico de posibilidades es amplio, las personas acuden a una consulta principalmente por las consecuencias de la contaminación sonora o ambiental, provocada por los ruidos de motores, como motos, transporte público y vehículos de gran porte.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Liceo 3 de Las Piedras ocupado.
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Lago realizó recomendaciones. En el ambiente laboral, como prevención, aconsejó utilizar medidas de protección auditiva para disminuir la intensidad de los sonidos, y en el domicilio, recomendó usar los auriculares con un nivel de emisión sonora que no supere el 60% de la capacidad de emisión del dispositivo para proteger los oídos. Escuchar la música con demasiado volumen puede tener una afectación con una sordera a largo plazo.

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