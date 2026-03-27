Con un penal en la hora convertido por Valverde, Uruguay empató con Inglaterra en el primer amistoso previo al Mundial

Uruguay e Inglaterra empataron 1-1 este viernes en uno de los dos partidos amistosos previos al Mundial.

El partido que se disputó en el estadio Wembley, en Londres, tuvo el arbitraje del alemán Sven Jablonski y en el VAR a Soren Stocks.

El gol de los ingleses fue convertido por Ben White a los 80', mientras que el gol celeste fue de Federico Valverde, de penal a los 94'.

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Valverde dijo que hicieron un gran trabajo y que marcaron mano a mano como se los pidió Bielsa. "Tuvimos muchas ocasiones. Tuvimos mucho tiempo sin jugar juntos", indicó. Y agregó: "Hicimos lo que nos pidió el entrenador y nos sentimos muy cómodos".

Alineaciones

Inglaterra:

James Trafford; Valentino Livramento, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Djed Spence; Jordan Henderson, James Garner; Phil Foden, Tristan Madueke, Marcus Rashford; Dominic Solanke. DT: Thomas Tuchel.

En el banco de suplentes estarán: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, Jason Steele (goleros), Lewis Hall, Adam Wharton, John Stones, Cole Palmer, Ben White, Kobbie Mainoo, Dominic Calvert-Lewin, Harvey Barnes, Jarred Bowen.

Uruguay:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Rodrigo Aguirre. DT: Marcelo Bielsa.

En el banco de suplentes estarán: Sergio Rochet, Santiago Mele, José Luis Rodríguez, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Nicolás de la Cruz, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Primer tiempo

Cuando corrían 3', Maxi Araújo evitó que los ingleses se pusieran en ventaja.

A los 15 minutos de partido, Josema Giménez entró a la cancha en lugar de Joaquín Piquerez, que salió por una lesión. Son ocho los cambios que tiene cada selección en este partido. Mathías Olivera pasó al lateral izquierdo.

A los 19', Muslera se quedó con el remate de Solanke.

Posteriormente, a los 26', Agustín Canobbio se animó y remató al arco, pero pasó lejos del arco de Trafford.

El primer tiempo terminó después de siete minutos adicionales, en los que ninguno de los equipos anotaron goles.

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Segundo tiempo

Inglaterra domina el partido con llegadas al arco de Fernando Muslera.

El técnico Marcelo Bielsa metió cambios para el complemento, cuando corrían 64': Federico Viñas y Facundo Pellistri ingresaron en lugar de Rodrigo Aguirre y Maximiliano Araújo. Facundo Pellistri por Agustín Canobbio pasó a la punta izquierda.

El juego exige un dinamismo que los celestes no pudieron sostener.

A los 80', Inglaterra abrió el marcador; anotó Ben White.

En los últimos minutos, un centro de Sanabria pudo ser el empate celeste, pero tras falta a Sanabria, Uruguay tuvo un tiro penal que Federico Valverde cambió por gol.

Uruguay tuvo un envión después del penal que pudo haber llegado a marcar el segundo gol.

Lo que sigue

En tanto, el martes 31 de marzo la selección jugará ante Argelia a las 15:30, en el Allianz Stadium de Turín. Inglaterra vuelve a jugar el martes contra Japón en el este estadio.

Por otro lado, en el Mundial, la Selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

En la última madrugada, Cabo Verde cayó 4-2 ante Chile en Nueva Zelanda.