Con sus dibujos, Virginia Durán lucha contra el bullying y promueve la empatía

“Tengo taller de plástica y una niña me contó que sufría bullying”, relata Virginia, y añade que de los padres “no había tenido la mejor respuesta”.

En ese momento, dice, estaba con las emociones a flor de piel por la reciente muerte de su padre y no sabía si hablar con la familia. Así que optó por escribir. "Y cuando hice el posteo un montón de gente lo compartió, un montón de gente me escribió, y me di cuenta que se necesitaba hablar de eso”, afirma.

Su historia personal también está marcada por el bullying, que en su caso la vivió a través de la exclusión. “Me hicieron como un vacío y no me hablaban. Y eso fue muy duro. A mí me costaba salir de casa, y lo que tuve fue un montón de apoyo de mi familia”, compartió.

También explicó algunas de las manifestaciones de los niños cuando sufren acoso y agregó que “nadie puede defenderse de algo así” porque la violencia suele venir por parte de un grupo.

“Yo recibo todos los días mensajes de familias que me piden ayuda. Los testimonios son duros, de cosas muy fuertes que pasan, y eso muchas veces me golpea. Muchas veces tenés ganas de no ver más, y el esfuerzo lo hago”, señaló.