Entregan carta a Orsi en rechazo a la represa de Casupá e invitan al presidente a recorrer la zona. Foto: adjunta al comunicado enviado a los medios.

Vecinos y productores de Florida y Lavalleja contrarios a la represa de Casupá le entregaron al presidente Yamandú Orsi una carta en la que expresan su rechazo a la obra y advierten que “avanzar con la represa sin evaluar soluciones sostenibles fuera de la comprometida cuenca del río Santa Lucía podría generar consecuencias ambientales, sociales y productivas de gran magnitud, e incluso transformarse en una catástrofe, comprometiendo el propio objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”.

Según un comunicado difundido por los vecinos y productores, la carta al mandatario “incluye análisis técnicos que cuestionan la viabilidad de la represa, imágenes actuales del arroyo Casupá y de varios de sus afluentes afectados por la sequía, y un anexo con propuestas hídricas alternativas”. Entre ellas, dice la nota, “se mencionan un trasvase desde Rincón del Bonete, otro desde el río Yi, la conexión desde Laguna Negra, una fuente externa de abastecimiento con captación en Juan Lacaze, la propuesta de MOVUS para reparar la red de cañerías de OSE —que presenta pérdidas estimadas de hasta dos tercios del agua potable—, la instalación de una planta desalinizadora en la costa este y soluciones aplicadas en países con escasez hídrica como Arabia Saudita, Israel, Chile, Brasil y Perú”.

Los firmantes de la carta al presidente piden que estas alternativas sean analizadas técnicamente “y que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental, considerando los cambios sustanciales ocurridos desde 2020 en el uso del suelo, en particular el aumento de la forestación, la sequía registrada entre 2022 y 2023 y el actual contexto de déficit hídrico”.

Además, piden una reunión con Orsi y lo invitan a recorrer con ellos la zona donde el gobierno prevé construir la represa, “para constatar directamente la situación ambiental de los arroyos y la preocupación de las familias frente a una obra cuyos daños podrían resultar irreversibles”, dice la nota. De acuerdo al comunicado de los vecinos, “el presidente recibió el material y se comprometió a mantener una instancia de intercambio para considerar los planteos realizados”.

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