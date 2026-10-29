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audios: centro de control

"¿Con marcha normal?": los audios que revelan los diálogos previos al choque de trenes en España

Las grabaciones permiten escuchar las órdenes del centro de control de Atocha a los maquinistas del AVE y del Iryo. Un controlador ordenó reanudar marcha normal pese a fallas en el sistema de seguridad.

Los audios revelan las conversaciones previas al choque de trenes en España.

Los audios revelan las conversaciones previas al choque de trenes en España.

Los audios revelan las conversaciones previas al choque de trenes en España.

Los audios difundidos por la cadena española Ser registran las conversaciones entre los maquinistas de los trenes AVE de Renfe e Iryo y el centro de control ferroviario de Atocha, antes del choque ocurrido este miércoles en España.

Uno de los diálogos más relevantes fue a las 8:36 locales (4:36 hora uruguaya), cuando el controlador autorizó al maquinista del AVE a reanudar la marcha normal, pese a los problemas con el sistema de seguridad LZB.

—Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal.
—¿Con marcha normal?
—Sí.

Foto: Handout - UME - AFP.
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Punto por punto, ¿qué se sabe sobre el choque mortal entre dos trenes de alta velocidad en España?

Cinco minutos después, a las 08:41, la maquinista del Iryo, que circulaba por delante, avisó que había perdido la transmisión del sistema y que estaba detenida a la entrada de Urda.

—Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida. A la entrada de Urda.

El controlador le indicó que desconectara y volviera a conectar el sistema, y también le ordenó reanudar la marcha normal.

A las 08:48, la conductora volvió a comunicarse para advertir que el problema persistía y que no podía reiniciar el sistema LZB.

—No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada.

La respuesta desde Atocha fue:

—Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama.
 —Vale, perfecto. Ahora le digo.

Después de esa llamada, los audios registran una conversación interna entre trabajadores del centro de control, en la que se mencionan problemas con el equipo y dudas sobre los procedimientos.

—De verdad, tronco. De verdad. El 6071 está teniendo problemas con el equipo. Está avanzando hasta que se detenga. Tenía un Meta40 que continuara en BSL. No hemos cambiado. Un momento.

En otro momento se escucha:

—Un momento, el 26, el 61, que está... y lo de Urda no hay que darle el desconecto, es un meta cero normal.
 —De verdad tenemos el problema.

Según el Gobierno español, la autorización de marcha normal contravenía el protocolo de seguridad. Además, en las grabaciones no consta que el centro de control alertara al AVE de que el Iryo continuaba detenido.

El choque ocurrió a las 08:54, cuando el AVE impactó contra la parte trasera del Iryo. Los audios forman parte de las comunicaciones previas al accidente y exponen las órdenes impartidas y los avisos de la maquinista del tren que no podía reanudar la marcha.

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