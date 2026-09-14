Con la presencia de Orsi, el 30 de setiembre se colocará la piedra fundamental de nueva planta de Aguas Corrientes

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, anunció que el 30 de setiembre y con la presencia del presidente Yamandú Orsi, se colocará la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

Ferreri indicó que la nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos de agua potable con un proceso de desinfección más moderno mediante ionización, lo que no generará trihalometanos. La producción se sumará a los 600.000 metros cúbicos de la planta actual y permitirá mejorar la calidad de agua.

"Es un salto de cantidad, pero también de calidad muy importante", destacó. Ferreri recordó que la obra forma parte de la renegociación del proyecto Neptuno junto a la séptima línea de bombeo, desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8 a la altura de Pando, que se comenzará a construir sobre fines de año. Además, estimó que la duración de ambos proyectos demandará de 24 a 30 meses.

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CASUPÁ

OSE completó la adquisición de los terrenos que faltaban para el área donde se prevé instalar el obrador para la represa de Casupá.

El presidente de OSE sostuvo que el proyecto avanza de acuerdo al cronograma, y que las expropiaciones de los predios donde se ubicará el espejo de agua de la represa sigue en proceso de negociación.

Con respecto al préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Ferreri indicó que el organismo ya hizo dos desembolsos por más de 10 millones.

OSE trabaja en la autorización ambiental previa de la obra y que una vez obtenido el permiso, se avanzará en la adjudicación de la licitación y el inicio de los trabajos.

Ferreri se refirió también los puestos de trabajo que generará la obra, que en su pico máximo tendrá 700 puestos, entre directos e indirectos. Comenzará la capacitación en construcción con apoyo del Inefop y el Sunca.