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COPA LIBERTADORES

Con la necesidad de ganar, Peñarol visita a Corinthians desde la hora 21 en San Pablo

El equipo de Diego Aguirre no puede postergar la victoria ya que se ubica último en la tabla de posiciones del Grupo E de Copa Libertadores y viene de caer con Platense en Montevideo y empatar con Independiente Santa Fe.

PEÑAROL---TRIBUNA--OFICIAL-CAP

Peñarol está en Brasil para el encuentro de esta noche ante Corinthians por la tercera fecha del Grupo E de Copa Libertadores.

Desde la hora 21 en el estadio Neo Química Arena de San Pablo, los dirigidos por Diego Aguirre tienen la posibilidad de cambiar la imagen que han dejado en el torneo y seguir en carrera por uno de los dos cupos a octavos de final.

El encuentro estará arbitrado por el chileno Cristian Garay y Rodrigo Carvajal estará a cargo del VAR.

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La posible alineación del mirasol sería con: Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Diego Laxalt; Eric Remedi; Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez y Gastón Togni; y Matías Arezo.

En la lista de viajeros están Sebastián Britos, Facundo Álvez, Brian Barboza, Matías González, Lucas Hernández, Germán Barbas, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Luis Angulo, Franco González, Facundo Batista y Abel Hernández.

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