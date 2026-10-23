Peñarol visita a Juventud de las Piedras en el estadio Centenario por la 12 fecha del Torneo Clausura.
Con la necesidad de ganar, Peñarol llega al Centenario para enfrentar a Juventud y sumar puntos en el Clausura
El encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura es arbitrado por Andrés Matonte y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.
Los dirigidos por Diego Aguirre están obligados a ganar ya que llegan al máximo escenario del fútbol uruguayo luego de cuatro partidos sin conocer la victoria.
El mirasol está cuarto con 20 unidades por debajo de Liverpool (24), Nacional (23) y Torque (22). En la Tabla Anual está primero con 63 puntos.
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Para esta noche, el DT no cuenta con Eduardo Darias por acumulaciónj de cinco amarillas y Jesús Trindade por expulsión.
El encuentro es arbitrado por Andrés Matonte y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.
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