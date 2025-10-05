Identificaron el cuerpo calcinado en un furgón: se trata de un hombre de 32 años requerido por homicidio

La Policía identificó el cuerpo calcinado hallado en la madrugada del sábado en el interior de un burgón, en Galvani e Itacumbú, en el barrio Las Acacias .

Se trata de un hombre de 32 años, poseedor de tres antecedentes penales, que estaba requerido por un homicidio ocurrido en Malvín Norte el 5 de setiembre. La víctima de ese crimen tenía 61 años y fue asesinada a balazos por una persona que pasó por el lugar en bicicleta. Esa persona sería este hombre que fue encontrado calcinado.

En la madrugada de este sábado, personal del Departamento de Homicidios concurrió al barrio Las Acacias ante la sospecha que se estaba frente a un homicidio, sospecha que se confirmó cuando Policía Científica determinó que la persona calcinada tenía un disparo de arma de fuego en al cabeza y cuando los propios detectives consiguieron cámaras donde se ve a dos personas empujando la camioneta y prendiéndola fuego.

Además de identificar a la víctima, la Policía también avanzó y realizó un allanamiento en una casa donde podrían haber estado los sospechosos del asesinato.

En ese lugar hallaron vainas de distintos calibres.

Por el caso aún no hay personas detenidas pero la investigación viene avanzando.