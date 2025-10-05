RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO LAS ACACIAS

Identificaron el cuerpo calcinado en un furgón: se trata de un hombre de 32 años requerido por homicidio

Además de identificar a la víctima, la Policía también avanzó y realizó un allanamiento en una casa donde podrían haber estado los sospechosos del asesinato.

CALCINADO-PARQUE

La Policía identificó el cuerpo calcinado hallado en la madrugada del sábado en el interior de un burgón, en Galvani e Itacumbú, en el barrio Las Acacias.

Se trata de un hombre de 32 años, poseedor de tres antecedentes penales, que estaba requerido por un homicidio ocurrido en Malvín Norte el 5 de setiembre. La víctima de ese crimen tenía 61 años y fue asesinada a balazos por una persona que pasó por el lugar en bicicleta. Esa persona sería este hombre que fue encontrado calcinado.

En la madrugada de este sábado, personal del Departamento de Homicidios concurrió al barrio Las Acacias ante la sospecha que se estaba frente a un homicidio, sospecha que se confirmó cuando Policía Científica determinó que la persona calcinada tenía un disparo de arma de fuego en al cabeza y cuando los propios detectives consiguieron cámaras donde se ve a dos personas empujando la camioneta y prendiéndola fuego.

Además de identificar a la víctima, la Policía también avanzó y realizó un allanamiento en una casa donde podrían haber estado los sospechosos del asesinato.

En ese lugar hallaron vainas de distintos calibres.

Por el caso aún no hay personas detenidas pero la investigación viene avanzando.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
RIGE HASTA LA HORA 18:45

Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida

Te puede interesar

Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria video
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria
Identificaron el cuerpo calcinado en un furgón: se trata de un hombre de 32 años requerido por homicidio video
BARRIO LAS ACACIAS

Identificaron el cuerpo calcinado en un furgón: se trata de un hombre de 32 años requerido por homicidio
Con goles de Arezo y Villalba, Peñarol derrotó 2-0 a Danubio y se acercó a Nacional en la Tabla Anual
TORNEO CLAUSURA

Con goles de Arezo y Villalba, Peñarol derrotó 2-0 a Danubio y se acercó a Nacional en la Tabla Anual

Dejá tu comentario