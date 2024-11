Con gol de Ugarte en la última jugada, y tras el empate de Colombia, Uruguay ganó 3-2 y está segundo en la Eliminatoria

"Todavía no me la creo, estoy muy contento, todavía no caigo en la realidad del partido", dijo el debutante Rodrigo Aguirre que con 30 años fue convocado en la semana por el técnico Marcelo Bielsa. Y agregó: "Es el sueño de todo niño, lo cumplimos y ganamos". Aguirre hizo el gol de la victoria parcial de Uruguay, el 2-1, en el segundo tiempo.