Con gol de Ronald Araújo, Barcelona venció a Rayo Vallecano y le sacó 7 puntos al Real Madrid

Un cabezazo del uruguayo Ronald Araújo sirvió al Barcelona (1º) para salvar los papeles y vencer 1-0 a un combativo Rayo Vallecano, este domingo en la 29ª jornada de la Liga, y situarse con siete puntos de ventaja antes de que el Real Madrid (2º) reciba al Atlético este domingo.

Justo antes de la ventana internacional, el Barça evidenció cansancio en una semana en la que se dio un festín contra el Newcastle (7-2) para avanzar a los cuartos de la Liga de Campeones, donde le espera el Atlético de Madrid.

Los rojiblancos, cuartos en la tabla, visitarán el Santiago Bernabéu en un derbi estelar ante un Real Madrid también clasificado para los cuartos europeos, en los que jugará ante el Bayern Múnich.

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En el Camp Nou valió para los locales el cabezazo de Ronald Araújo tras un centro de Joao Cancelo en el minuto 24.

Con Eric García descansando por una sobrecarga muscular, Hansi Flick alineó al uruguayo, que lució el brazalete de capitán, como lateral derecho y respondió a su confianza con el gol de la victoria.

El equipo azulgrana pagó la fatiga sobre todo en la recta final, cuando el Rayo, que incluso tuvo menos descanso que el Barcelona porque el jueves logró el pase a cuartos de la Conference League, estuvo muy cerca de empatar el duelo.

Entre los mejores momentos locales, un centro con el exterior de Lamine Yamal en la primera parte que Raphinha remató mordido y el argentino Augusto Batalla despejó a córner.

Joan García se luce

"La segunda parte fue perfecta, pero nos faltó el gol", dijo el técnico del Rayo, Íñigo Pérez. "Joan García apareció en los momentos clave en los que podríamos haber empatado".

En el 84 el uruguayo Pacha Espino disparó fuera cuando parecía imposible fallar y Jorge de Frutos (89') cruzó un balón envenenado que salvó Joan García, de nuevo muy inspirado y elegido mejor jugador del partido.

El arquero de 24 años celebró con una gran actuación su primera convocatoria con la selección española, a la que se unirá el lunes para los amistosos de preparación del Mundial ante Serbia y Egipto (27 y 31 de marzo).

"Sabíamos lo importante que era conseguir esta victoria antes del parón de selecciones, lo logramos, pero es verdad que sufrimos más de lo que nos habría gustado", dijo García a la plataforma DAZN.

"Ellos supieron cómo hacernos daño y nosotros no estuvimos al nivel al que hemos estado con el balón, sobre todo", añadió.

FUENTE: AFP