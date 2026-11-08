Con gol agónico de Valencia, Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual argentina

Fin a una sequía de tres años: Boca Juniors ganó con dramatismo este sábado la Tabla Anual de Argentina, equivalente a un título de liga, al derrotar por 1-0 a Defensa y Justicia en la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia (90+5') anotó en tiempo de descuento el gol para la victoria de Boca en La Bombonera, donde el Xeneize volvió a celebrar después de su última conquista, la Supercopa Argentina de 2023.

Al conquistar este título, que premia al equipo con más puntos en las fases regulares del Apertura y Clausura, el popular club auriazul se mantiene en carrera para empotrar en sus vitrinas cinco trofeos en lo que resta de año.

Además de la Tabla Anual, creada el año pasado bajo polémicas, puede aspirar al Clausura, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Copa Sudamericana.

Boca consiguió el triunfo en una de las últimas jugadas de un partido durísimo.

Con el tanto de Valencia, fichado en agosto, le arrebató de las manos la corona a Rosario Central, que venció por 2-0 al descendido Estudiantes de Río Cuarto y quedó apenas un punto por debajo de los Xeneizes.

Argentinos Juniors, que también batallaba por el título, se despidió con una caída como local ante Huracán (2-0) y finalizó la Tabla Anual tercero.

Clasificado a la Libertadores

Boca y Central, además, garantizaron su presencia en la Copa Libertadores 2027.

"Esto es maravilloso, es de los mejores goles de mi carrera. Hay que mirar esta fiesta. Sabía que venía al mejor club de Latinoamérica, sabía que tenía que prepararme para mucho más, para vivir estos momentos maravillosos. Este es el primer paso de muchas finales que tenemos", dijo Valencia.

La Tabla Anual, ganada por el Central de Ángel Di María en 2025, es el 75º título de Boca en su historia, el primero con Juan Román Riquelme como presidente.

Ídolo en su etapa como jugador, el exmediocampista ha sido muy cuestionado en la función de máximo dirigente por una sequía que finalizó este sábado.

También se trató del 36º título de liga para el club azul y oro, el primero desde la obtención de la Liga Profesional 2022.

"Uno no se da cuenta de que a veces vive su propio sueño, soñé toda mi vida con esto. Cuando volví, era lo que quería. Nos tocó sufrir, trabajamos mucho, pero estamos felices. El Vasco (Arruabarrena, el DT) nos dio experiencia, ganó todo con el club, ojalá podamos seguir por este camino", destacó el capitán Leandro Paredes.

Festejo fallido

El triple duelo por el título estaba planteado en un contexto de fuerte paridad, con Boca y Argentinos igualados en 60 puntos antes de la última fecha, seguidos muy de cerca por Rosario Central (59).

El Bicho se complicó muy pronto, ya que en su propio estadio quedó en desventaja frente al Globo, que sacó ventaja con los goles del colombiano Oscar Cortés (8') y del chileno Bruno Barticciotto (30').

A partir de la caída de Argentinos, la lucha quedó planteada entre Central y Boca. El equipo rosarino dio la primera estocada cuando Julián Fernández (43') tocó el balón a la red tras un tiro de esquina y, cerca del final, aumentó con un bombazo de Emanuel Coronel (85').

A 300 kilómetros de Arroyito, en La Bombonera, Boca sufrió ante un Defensa y Justicia correoso, aguerrido, y que incluso asustó a varios cuando David Martínez estrelló un cabezazo en el larguero del arco del colombiano Álvaro Montero.

La angustia de los hinchas creció en una Bombonera colmada hasta que, en el último suspiro, el portero Matías Borgogno dejó corto un despeje, Valencia recibió, se acomodó y sacó el remate cruzado que desató la euforia.

Por un instante, en Rosario festejaron e incluso algunos hinchas entraron en el campo de juego para celebrar el título, pero la celebración trocó en lágrimas cuando llegaron las noticias del gol agónico de Boca.

Tras conquistar la Tabla Anual, el Xeneize apunta a la Sudamericana, cuya final jugará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

La semana próxima disputará con Banfield las semifinales de la Copa Argentina y luego se adentrará en los playoffs del Clausura.

FUENTE: AFP