Con gol de Abel Hernández, Peñarol derrotó a Cerro en el Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Intermedio

Peñarol venció a Cerro por la mínima este domingo por la fecha 4 del Torneo Intermedio, Serie A.

El gol del mirasol fue convertido por Abel Hernández, que ingresó a los 11' del segundo tiempo en sustitución de Facundo Batista.

Cuando corrían 21' del primer tiempo, el carbonero tuvo la posibilidad de abrir el marcador tras puño en el área por lo que De Armas fue al VAR y cobró penal. El arquero Irrazábal ahogó el grito de gol y además se generó polémica por su posición del golero ya que las imágenes mostraban su adelantamiento en el momento del remate.

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Con este resultado, Peñarol quedó primero con 9 puntos en la tabla del Intermedio y tercero en la Tabla Anual con 36 puntos, por debajo de Deportivo Maldonado que es líder con 39 y Racing que suma 37. Cerro se encuentra en zona de descenso y solo tiene 10 unidades.

En lo que respecta al semestre en el que Peñarol no logró sus objetivos, el técnico dijo: "Fue un semestre fuera de lo normal, inesperado totalmente y la verdad que fue durísimo porque la expectativa era muy grande y no pudimos lograr ninguno de los objetivos, entonces fue un semestre malo para nosotros (...) la verdad que tiene lógica que no hayamos tenido un buen semestre por todo lo que pasó".

Y agregó: "Ahora hay que cerrar esto, tenemos una semana de pausa totalmente necesaria para que los jugadores también recuperen su normalidad y todos podamos mirar las cosas que pasaron y revertir una primera parte del año que (...) fue lejísimo de lo que esperábamos".

Los dirigidos por Diego Aguirre llegaron al estadio Luis Tróccoli luego de haber caído por la mínima ante Central Español, partido que terminó con dos expulsado por protesta: Eric Remedi y Matías Arezo. Los futbolistas aurinegros se descontrolaron tras una falta sancionada por el árbitro Hernán Heras a Ferreira, que también fue expulsado.

Por su parte, los dirigidos por Alejandro Cappuccio necesitaban sumar puntos para el descenso, pero no lograron controlar el partido y ponerse en ventaja.

El partido se disputó a puertas cerradas por la sanción que cumple el local debido a los incidentes ante Nacional por la última fecha del Torneo Apertura.

El encuentro estuvo arbitrado por Mathías De Armas, mientras que el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes.

Este lunes los dirigentes se reúnen con Diego Aguirre. "Mañana vamos a charlar un poco con los directivo. Las charlas con ellos son muy buenas siempre porque tenemos una muy linda relación de años y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero las veces que nos hemos juntado siempre se genera un buen diálogo".

Aguirre dijo que está tranquilo "sufriendo" y "con los jugadores tratando de sacar esto adelante".