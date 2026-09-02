Mesa Ejecutiva de AUF resolvió que Danubio vs Peñarol jueguen a puertas cerradas y sin público

La Mesa Ejecutiva de Primera División Profesional emitió un comunicado en el que indica que se juega a puertas cerradas y sin presencia de público el partido entre Danubio y Peñarol de este sábado por la 5° fecha del Torneo Clausura.

El encuentro va desde la hora 15.00 en el estadio María Mincheff de Lazafoff, en Jardines del Hipódromo.

"El Comité Ejecutivo y la Mesa Ejecutiva de la Liga Profesional de Primera División resuelve: 1) Disponer, con carácter excepcional dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones oficiales de AUF que el encuentro correspondiente al Campeonato Uruguayo de Primera División entre Danubio Fútbol Club y Club Atlético Peñarol del próximo día sábado 7 de septiembre a disputarse en el Estadio María Mincheff de Lazafoff se dispute a puertas cerradas sin presencia de público".

Desde la Mesa Ejecutiva indicaron que "la medida se adopta en prevención y preservación del orden y la seguridad del espectáculo deportivo, por tanto no reviste naturaleza disciplinaria ni constituye sanción alguna respecto de las instituciones participantes, ni de sus jugadores, funcionarios, parciales y demás personas vinculadas".

El caso

Hinchas de Danubio entraron a la cancha del estadio Charrúa y fueron directo a agredir a varios de sus futbolistas sobre el final del partido ante Montevideo City Torque el martes de noche por la Copa AUF Uruguay.

Los hinchas violentos saltaron el muro con la facilidad de que en el Charrúa no hay alambrado, y golpearon a dos jugadores de La Franja. En ese momento el arquero de Danubio Kevin Martínez corrió en defensa de sus compañeros y enfrentó a los agresores a golpes de puño.

Los policías que estaban en la cancha intervinieron pero las corridas y los golpes continuaron por unos momentos.