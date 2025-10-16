Comunidad judía en Uruguay se concentró en plaza Trouville, tras dos años del atentado de Hamás a Israel

La comunidad judía en Uruguay convocó a una concentración en la plaza Trouville, a dos años de los ataques terroristas perpetrados por Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023.

Están presentes la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, así como el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, y otros dirigentes políticos, junto con el presidente del Comité Central Israelita, Roby Schindler, y la embajadora israelí, Michal Hershkovitz.

"Nos encontramos ante una oportunidad histórica para establecer un nuevo Medio Oriente, unir a los países de la región, rechazar las organizaciones terroristas Hamás, Hezbolá y todos aquellos que han elegido el camino de la destrucción y pasar página, ampliar el círculo de la paz y asegurar un futuro de estabilidad, seguridad y progreso. El pueblo de Israel ha demostrado una vez más que no nos rendimos. Somos un pueblo de vida, de fe y de responsabilidad mutua", expresó la embajadora de Israel.

Michal-Hershkovitz-embajadora-israel-en-uruguay-foco-uy "Siempre estuvimos del lado de la independencia de Israel desde su creación, siempre sostuvimos que era la presencia de los valores que compartimos en el Medio Oriente y por supuesto el 7 de octubre de hace dos años nos pareció una infamia, y yo creo que en parte ese ataque fue para generar una crisis tremenda como se generó", dijo el expresidente Lacalle Herrera y afirmó que hoy se está ante un cese de fuego pero cuestionó que haya paz todavía. "No la veo muy clara, hay cosas para solucionar. Son demasiado viejas las rivalidades, las deudas de sangre", indicó. LACALLE ACTO ISRAEL

