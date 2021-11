Comunicado de prensa de Business Wire: Yokogawa Electric Corporation

Impulsada por factores como la pandemia de COVID-19, sigue creciendo la demanda de productos biofarmacéuticos que tenganmenos efectos secundarios y puedan usarse para tratar a pacientes con enfermedades raras e intratables. En contraste con la producción de medicamentos de uso general sintetizados químicamente, el costo total de los productos biofarmacéuticos es más alto y el complejo proceso de cultivo celular necesario para obtener de manera eficiente y estable las proteínas objetivo exige rigurosas medidas de control de calidad que plantean desafíos importantes con la producción en masa.

Las células cultivadas en un biorreactor son inmensas en números. Como cada una de estas células genera el material que forma los ingredientes activos en los productos farmacéuticos, es necesario controlar sus reacciones metabólicas individuales. La visualización y el análisis en tiempo real de cualquier factor ambiental, como cambios en el pH y la concentración de oxígeno disuelto, también son muy importantes. Como tal, ha sido extremadamente difícil llevar a cabo la producción celular controlando los complejos sistemas de reacción celular con un gran número de parámetros establecidos.

La tecnología de gemelos digitales de Insilico utiliza un modelo híbrido avanzado formado a partir de un modelo mecánico*1 de las características únicas de una red metabólica intracelular y un modelo basado en datos*2 construido a partir de datos de proceso utilizando el proceso de aprendizaje automático. Además de acelerar drásticamente lo que hasta ahora ha sido un proceso de desarrollo de varios años, la predicción y la simulación también permiten adquirir una comprensión profunda del proceso de metabolismo. Y dado que esta solución permite la construcción de modelos de metabolismo de las bacterias y muchos otros tipos de organismos celulares, también se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones relacionadas con alimentos, productos químicos y otros productos que utilizan biotecnología.

También en la fabricación, la tecnología de gemelos digitales de Insilico permite el análisis en tiempo real de los datos de proceso, lo que permite la predicción constante del rendimiento del cultivo, la detección suave de componentes nutricionales que no se pueden medir directamente y la detección temprana de anomalías del proceso y la provisión de orientación a los operadores. Al implementar esta tecnología de resolución de problemas, se puede estabilizar la calidad del producto, lo que contribuye a una producción en masa eficiente.

Klaus Mauch, Director Ejecutivo de Insilico Biotechnology AG, dice: "Hay grandes expectativas para esta fusión entre nuestra tecnología de software de gemelo digital de vanguardia para bioprocesos y las soluciones de sistemas de producción farmacéutica de Yokogawa. Creo que a través de la red global de Yokogawa podremos expandir nuestros canales de ventas y hacer una gran contribución a la industria biofarmacéutica".

Hiroshi Nakao, Vicepresidente de Yokogawa y Director de la sede Life Business de la empresa, dice: "Creo firmemente que la innovadora tecnología de gemelos digitales ofrecida por Insilico, que tiene un historial probado con las principales empresas biofarmacéuticas, acelerará la transformación digital en la industria del bioprocesamiento. Aprovecharemos nuestra tecnología de ingeniería y desarrollaremos nuestro negocio con miras a la comercialización de bioprocesos".

Descripción general de Insilico Biotechnology AG

-- Establecida en: 2001

-- Ubicación: Stuttgart, Alemania

-- Director Ejecutivo: Klaus Mauch

-- Número de empleados: 29

-- Actividad comercial: Desarrollo de software basado en gemelos digitales y prestación de servicios para bioprocesos

-- Sitio web: https://www.insilico-biotechnology.com/

*1 Modelo mecánico: Un modelo que se desarrolla en base a los principios fundamentales de la reacción o mecanismo relevante, por lo que se requiere un conocimiento y comprensión profundos del proceso para construir el modelo. El modelo que se obtiene como resultado tiene variables y parámetros que se pueden interpretar físicamente, y es posible una generalización avanzada. Sin embargo, un modelo físico de alta precisión requiere altos costos de desarrollo y cálculo.

*2 Modelo basado en datos: A diferencia de los modelos mecánicos, no se requiere ningún conocimiento de los principios fundamentales del proceso relevante. Las ventajas de esto incluyen una implementación simple y costos de desarrollo y computación relativamente bajos. Sin embargo, las desventajas incluyen dificultades para interpretar los datos después de realizar el pronóstico o la simulación y generalizar los resultados. Requiere grandes volúmenes de datos de proceso para construir el modelo es otro inconveniente de esta técnica.

Acerca de Yokogawa

Yokogawa ofrece soluciones avanzadas en las áreas de medición, control e información a clientes en una amplia gama de industrias, que incluyen energía, productos químicos, materiales, productos farmacéuticos y alimentos. Yokogawa aborda los problemas de los clientes con respecto a la optimización de la producción, los activos y la cadena de suministro con la aplicación efectiva de tecnologías digitales, lo que permite la transición a operaciones autónomas. Fundada en Tokio en 1915, Yokogawa continúa trabajando hacia una sociedad sostenible a través de sus 17.500 empleados en una red global de 119 empresas que abarcan 61 países. Para obtener más información, visite www.yokogawa.com

Los nombres de corporaciones, organizaciones, productos, servicios y logotipos en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Yokogawa Electric Corporation, Insilico Biotechnology AG o de sus respectivos propietarios.

