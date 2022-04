Comunicado de prensa de Business Wire: The smarter E Europe

"La economía verde del hidrógeno es una parte esencial de la solución para que Europa se asegure los medios para abastecerse de forma mucho más independiente y libre de fósiles en el futuro, especialmente durante las crisis y las guerras", afirma el Dr. Michael Spirig, director general del European Electrolyser & Fuel Cell Forum (EFCF). "Ahora es importante invertir en todos los componentes de la cadena de valor al mismo tiempo, para que la producción, el almacenamiento y el consumo ecológicos puedan crecer juntos de forma continua", explica Spirig.

"El foro y exposición de hidrógeno verde" le da un impulso a la industria

El "Green Hydrogen Forum & Expo" se celebrará en el marco de ees Europe 2022 en el pabellón B2: durante tres días, expertos internacionales hablarán en el foro sobre las condiciones políticas marco, los mercados internacionales, la infraestructura necesaria y los proyectos faro. En la sesión inaugural del 11 de mayo, Jorgo Chatzimarkakis, director general de la asociación comercial europea Hydrogen Europe, hablará del papel del hidrógeno como acelerador de la resiliencia en el sistema energético europeo. La Prof. Dra. Veronika Grimm, miembro del Consejo de Expertos Económicos del Gobierno Federal alemán, concluirá con una presentación sobre el hidrógeno y su eficiencia económica, así como su importancia económica para Alemania y Europa.

En una mesa redonda centrada en las medidas necesarias para el uso industrial del hidrógeno, el Sr. Chatzimarkakis se reunirá con otros expertos del sector, como Werner Diwald (Director General de la Asociación Alemana de Hidrógeno y Pilas de Combustible DWV) y Cornelius Matthes, Director General de Dii Desert Energy.

En las zonas de exposición asociadas, las empresas presentarán productos y servicios relacionados con el hidrógeno, las pilas de combustible, la electrólisis y la conversión de energía en gas.

