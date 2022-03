Comunicado de prensa de Business Wire: Rockwell Automation, Inc.

"Rockwell se une al gobierno de los EE. UU. y la comunidad mundial en la condena al ataque de Rusia contra Ucrania y sus ciudadanos", dijo Blake Moret, presidente y director ejecutivo de Rockwell Automation, enfatizando que la empresa apoya todas las sanciones estadounidenses.

Rockwell ha realizado una contribución financiera al Proyecto HOPE para brindar ayuda humanitaria a los refugiados en Ucrania y los países vecinos y alienta a los empleados a ayudar de diversas maneras. Rockwell igualará las donaciones de los empleados realizadas al Proyecto HOPE y ofrece tiempo libre pagado para apoyar los esfuerzos de los voluntarios locales.

Las ventas a Rusia y Bielorrusia representan menos del 0,5 % de los ingresos totales de Rockwell. La compañía continuará pagando salarios y beneficios a los aproximadamente 30 miembros de su equipo ruso. Rockwell no emplea directamente a nadie en Ucrania o Bielorrusia.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es un líder mundial en la automatización industrial y la transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con sede central en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con casi 24 500 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo estamos dando vida a The Connected Enterprise (La empresa conectada) en todas las empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

Contacto

Marci Pelzer Directora de Comunicaciones Externas +1 414-553-4661 MPelzer@rockwellautomation.com

