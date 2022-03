Comunicado de prensa de Business Wire: PROMPERÚ

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220307006094/es/

Peru's National Folk Ballet was the highlight of a day filled with colorful dances and delicious food. (Photo: PROMPERÚ)

Las actividades iniciaron con un acto oficial a cargo de los representantes de Expo Dubái y la delegación peruana encabezada por la Comisaria General y presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, Amora Carbajal, en presencia de funcionarios de los distintos países asistentes al evento.

El punto culminante de la celebración de Perú fue la actuación del Ballet Folclórico Nacional. Esta hermosa muestra de identidad multicultural llevó a los espectadores a un viaje mágico a través de la música y las danzas de las regiones costeras, andinas y amazónicas del país.

"Tenemos muchos motivos para celebrar el acercamiento del Perú a Emiratos Árabes Unidos, Medio Oriente y el mundo. Hoy, 7 de marzo, nuestro país cautivó al mundo con presentaciones artísticas y folclóricas que pertenecen a nuestro rico acervo cultural y también forman parte del patrimonio de la humanidad", dijo Amora Carbajal, titular de PROMPERÚ.

Aunque las actividades oficiales por el Día del Perú han terminado, el espíritu festivo peruano seguirá presente en Dubái durante los próximos días. El espectáculo artístico "Wayra" se presentará en los escenarios "Tierra" y "Mar" de la Expo.

Además, el Pabellón de Perú seguirá promoviendo la cultura, la biodiversidad y las oportunidades de negocios para los sectores de exportación, turismo e inversión empresarial. Asimismo, estarán a disposición de los visitantes las clases magistrales y degustaciones de cocina peruana con ingredientes atractivos y de interés comercial para el mercado árabe, así como el espléndido pisco y el café peruano de alta calidad.

"El Pabellón Perú ha superado las expectativas, recibiendo más de un millón de visitantes y exhibirá hasta el 31 de marzo los aspectos más relevantes del arte y la cultura peruana; además de una gran variedad de productos agrícolas, pesqueros, textiles y manufacturas diversas", informó la titular de PROMPERÚ.

Expo 2020 Dubái es un punto de encuentro del proceso de reactivación económica mundial y este escenario internacional, que cuenta con la participación de más de 190 países, representa una oportunidad única para impulsar la economía de las diferentes regiones del Perú a través de plataformas comerciales.

