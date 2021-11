Comunicado de prensa de Business Wire: project44

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211110005294/es/

Recién recaudado $202 millones de dólares en su ronda de financiación de la serie E, project44, el líder mundial en visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real, hoy detalló sus planes para continuar creciendo en América Latina, expandiendo su amplia cobertura de transportistas terrestres de primera clase y su diversa y talentosa fuerza laboral en México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

Después de haber anunciado recientemente la expansión de su presencia en China, el crecimiento de project44 en América Latina les brinda a sus clientes la visibilidad de transporte de extremo a extremo que se requiere para implementar modelos de cadena de suministro ágiles y resilientes, con la experiencia y el apoyo locales necesarios para aprovechar las oportunidades de crecimiento.

América Latina ha enfrentado enormes desafíos en la cadena de suministro durante el último año. Un aumento en la demanda del mercado estadounidense después de la pandemia ha suscitado un aumento en las tarifas de contenedores y la congestión portuaria. Al mismo tiempo, América Latina está experimentando una creciente demanda de importación y exportación de parte de Asia, que a su vez está experimentando desafíos multifacéticos en la cadena de suministro. Estas complicadas cuestiones multidimensionales se ven agravadas por el aumento de las demandas minoristas en línea del mercado interno de consumo de América Latina que aplica una presión significativa en su infraestructura de transporte terrestre ya debilitada y, a menudo, inmadura.

"Aunque esta creciente demanda se podría considerar un beneficio inesperado para las organizaciones latinoamericanas, muchas todavía carecen de visibilidad de extremo a extremo a lo largo de la cadena de suministro", dice Jett McCandless, CEO y fundador de project44. "Esto deja a las empresas sin la capacidad de responder eficazmente a una gran variedad de problemas interconectados de transporte local y global. Como la plataforma ScuS para la visibilidad de transporte de extremo a extremo en tiempo real de más rápido crecimiento, nuestra preeminente red ya conecta a los transportistas de carga de todos los continentes y casi todo el transporte marítimo de contenedores que se mueve entre estos. Nuestra expansión en América Latina es una progresión natural de nuestra huella internacional, ya que servimos a líderes mundiales a nivel internacional y local".

Un crecimiento regional rápido y expansión del equipo

El éxito de project44 al servir a las principales organizaciones logísticas de exportadores, transportistas y terceros en toda América Latina ya está probado. Con un equipo de expertos firmemente establecido en Colombia, la plataforma de project44 brindará una capacidad de adaptación ágil y una innovación responsiva para los clientes de América Latina, incluidos CEVA Logistics, CMPC, CNHi y Arauco.

Partiendo de su ventaja inicial en el mercado, project44 duplicará su dedicado equipo de Latinoamérica a una fuerza laboral de alrededor de 130 personas para finales de 2022. Un programa de contratación expansivo está actualmente en marcha para sus centros en São Paulo, Brasil, y Ciudad de México, México, el cual abarca funciones en todos los sectores, incluidas atención y satisfacción del cliente, implementación, incorporación de transportistas, ventas y marketing.

project44 también le dio la bienvenida a Pierre Jacquin como gerente general en América Latina. Antes de traer su amplia experiencia en logística a la región de Latinoamérica, Jacquin fue director de crecimiento en Intelipost, donde lideró la transformación de las operaciones omnicanal de sus clientes. Con su experiencia en innovación logística y comercio electrónico en la venta mayorista, minorista y CPG, Jacquin es una voz influyente en la industria, reconocido por su enfoque innovador para abordar los numerosos desafíos de la cadena de suministro de la región a través de soluciones digitales.

Sobre su incorporación a project44, Jacquin comentó: "Latinoamérica es un mercado con una gran cantidad de desafíos, principalmente por la falta de infraestructura, su gran tamaño y los riesgos asociados con este tipo de entorno operativo. Al haberse visto muy afectados por el COVID a un nivel económico, la digitalización en toda la región se aceleró y hoy, las organizaciones que han aceptado esta aceleración impulsarán la recuperación y crecimiento futuro de la economía global de Latinoamérica. Estoy emocionado de ser parte de un equipo extraordinario centrado en cumplir la misión de project44 de ofrecer visibilidad global de extremo a extremo en toda la cadena de suministro. Después de haber ganado un gran impulso en toda Europa y Asia este año, ahora imitaremos este éxito en Latinoamérica al ofrecer lo que el mercado necesita para prosperar en estos tiempos tan desafiantes".

Una amplia industria y las opiniones de los clientes

Constanza Arjona, directora de la Cadena de Suministro de CMPC hace eco de esta postura y comparte lo siguiente: "La pandemia global ha cambiado el mercado y ha generado una tensión significativa en las actividades de la cadena de suministro. Al trabajar con project44, hemos podido poner la experiencia del cliente en el centro de nuestra estrategia de cadena de suministro. Tenemos flujos de comunicación más integrados con nuestros clientes y, al compartir información oportuna, podemos tomar acciones correctivas o desarrollar soluciones alternativas de forma proactiva para resolver los desafíos más apremiantes de la cadena de suministro".

"Latinoamérica es un mercado en crecimiento importante para CEVA Logistics, y nuestros clientes esperan que les proporcionamos soluciones logísticas responsivas en un entorno global volátil. La visibilidad desempeña un papel central en nuestras soluciones, especialmente para nuestras operaciones de transporte terrestre", dijo Nadia Ribeiro, gerente general de la región latinoamericana de CEVA Logistics. "Nuestra continua asociación con project44 nos dará las capacidades para ofrecer una visibilidad mejorada para nuestros clientes, tanto en América Latina como en todo el mundo".

Acerca de project44

Evaluado en $1.200 millones de dólares en junio después de recaudar $202 millones de dólares en su ronda de financiación de la serie E, project44 és la plataforma de visibilidad avanzada líder en el mundo para transportistas y proveedores de servicios de logística. project44 conecta, automatiza y proporciona visibilidad en los procesos de transporte principales para acelerar la entrega de información y acortar el tiempo que toma convertir esa información en acciones. Al aprovechar el poder de la plataforma basada en la nube de project44, las organizaciones aumentan la eficiencia operativa, reducen los costos, mejoran el rendimiento de los envíos y ofrecen una experiencia excepcional a sus clientes. Con su conexión con miles de operadores en todo el mundo y con la cobertura completa de todos los ELD (dispositivos de registro electrónico) y los dispositivos telemáticos del mercado, project44 es compatible con todos los modos de transporte y tipos de envío, incluidos aéreos, paquetes, última milla, carga parcial, carga parcial por volumen, grupaje, carga completa, ferroviarios, intermodales y marítimos. Para obtener más información, visite www.project44.com

