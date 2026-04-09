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25 de Mayo esquina Ituzaingó

Homicidio en Ciudad Vieja: bajaron cuatro de un auto y apuñalaron a un hombre, que antes había herido a un joven de 22 años

Los cuatro hombres llegaron en un auto hasta 25 de Mayo e Ituzaingó, bajaron y apuñalaron a un hombre que estaba en el lugar. Este hombre había herido con una botella a un joven horas antes en plaza Independencia.

Apuñalado-Ciudad-Vieja-foto-Euge

Todo ocurrió en la pasada madrugada y en la mañana de este jueves. Un hombre fue apuñalado en el pecho por cuatro personas que bajaron de un auto marca BYD en 25 de Mayo e Ituzaingó, en Ciudad Vieja. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Maciel, donde falleció cuando era atendido por personal médico.

De acuerdo a información primaria de la Policía, este hombre había herido a un joven de 22 años de madrugada en la plaza Independencia. El joven dijo que fue en un intento de rapiña. De acuerdo a esta versión, el hombre le quiso robar el celular, el joven se resistió y fue herido con el vidrio de una botella rota. La Policía investiga este presunto intento de rapiña.

Horas después, cuatro hombres fueron a buscar en un auto al agresor del joven y lo encontraron en 25 de Mayo esquina Ituzaingó. Allí bajaron y lo atacaron, se presume que en represalia por haber herido antes al joven de 22 años.

Foto: Subrayado. 18 de Mayo, Canelones.
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En el lugar trabajó este jueves de mañana personal de Policía Científica. Investigan el caso efectivos de la Zona Operacional 1 de Montevideo y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Buscan cámaras de seguridad de la zona y posibles testigos para aclarar los dos hechos de violencia.

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