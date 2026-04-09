Homicidio en Ciudad Vieja: bajaron cuatro de un auto y apuñalaron a un hombre, que antes había herido a un joven de 22 años

Todo ocurrió en la pasada madrugada y en la mañana de este jueves. Un hombre fue apuñalado en el pecho por cuatro personas que bajaron de un auto marca BYD en 25 de Mayo e Ituzaingó, en Ciudad Vieja. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Maciel, donde falleció cuando era atendido por personal médico.

De acuerdo a información primaria de la Policía, este hombre había herido a un joven de 22 años de madrugada en la plaza Independencia. El joven dijo que fue en un intento de rapiña. De acuerdo a esta versión, el hombre le quiso robar el celular, el joven se resistió y fue herido con el vidrio de una botella rota. La Policía investiga este presunto intento de rapiña.

Horas después, cuatro hombres fueron a buscar en un auto al agresor del joven y lo encontraron en 25 de Mayo esquina Ituzaingó. Allí bajaron y lo atacaron, se presume que en represalia por haber herido antes al joven de 22 años.

En el lugar trabajó este jueves de mañana personal de Policía Científica. Investigan el caso efectivos de la Zona Operacional 1 de Montevideo y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Buscan cámaras de seguridad de la zona y posibles testigos para aclarar los dos hechos de violencia.

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