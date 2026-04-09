Dos hombres que iban en un carro tirado por caballo fueron baleados en la cabeza en 18 de Mayo

Foto: Subrayado. 18 de Mayo, Canelones.

Dos hombres mayores de 40 años fueron atacados a tiros en la noche de este miércoles cuando circulaban en un carro tirado por un caballo en la ciudad canaria 18 de Mayo.

Tras el ataque, en Blas de la Madera esquina Rafael Alonso, fueron trasladados a la policlínica local. Los médicos le diagnosticaron, a uno de ellos, una herida de arma de fuego en la cabeza; al otro, un roce de bala en el cráneo, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

A nueve cuadras, en Avenida Maestro Julio Castro y Américo Vespucio, la Policía ubicó al caballo y el carro. En las escenas trabajó la Policía Científica para la recolección de indicios.

Los investigadores buscan dar con el o los autores del crimen, que permanecen prófugos. Fue en jurisdicción de la Seccional 30 de Canelones.

Temas de la nota 18 de Mayo

Canelones