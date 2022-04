Comunicado de prensa de Business Wire: Moody's Corporation Investor Relations

"El dinámico mercado de capitales del Perú es una prioridad para Moody's a medida que continuamos aumentando nuestra presencia en América Latina", afirmó Renzo Barbieri O'Hara, General Managerde Moody's Local Perú. "Con Class, tendremos la oportunidad de profundizar nuestras capacidades analíticas para desarrollar aún más los mercados de capitales a nivel local".

Con sede en Lima, Class abarca empresas, municipios, bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras peruanas. Cuenta con un equipo de analistas con años de experiencia en los mercados de capitales del Perú que brindan información valiosa sobre el riesgo crediticio.

Antes de la fusión, Class mantendrá operaciones, personal analítico y procesos de clasificación crediticia separados. Una vez completada la integración, el portafolio de clasificaciones de Class y su equipo de analistas pasarán a formar parte de Moody's Local Perú.

Moody's Local es una plataforma de clasificaciones crediticias locales lanzada en 2019 que proporciona clasificaciones y publicaciones a los mercados de capitales en América Latina. La plataforma combina metodologías a medida con equipos de analistas locales experimentados que proporcionan información valiosa. Además de Perú, Moody's Local opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá y Uruguay. Para obtener más información, visite https://www.moodyslocal.com.

La adquisición fue aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú. La adquisición se financiará con efectivo disponible y no se espera que tenga un impacto significativo en los resultados financieros de Moody's en 2022.

Moody's (NYSE: MCO) es una firma global integrada de evaluación de riesgos que les permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas e información permiten identificar oportunidades y manejar los riesgos de hacer negocios con terceros. Consideramos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso confiable a la información le abren la puerta al progreso compartido. Con más de 13,000 empleados en más de 40 países, Moody's combina su presencia internacional con su pericia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Más información en moodys.com/about.

