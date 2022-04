Comunicado de prensa de Business Wire: Kymeta

La nueva oferta de servicios satelitales administrados permite a Kymeta proporcionar a los clientes gubernamentales soluciones de hardware que incluyen acceso seguro y resiliente a la red de OneWeb Technologies, una subsidiaria de propiedad absoluta de OneWeb, una empresa de comunicaciones satelitales de órbita terrestre baja (low Earth orbit, LEO). El acceso a los servicios de conectividad de banda ancha de la plataforma de conectividad satelital líder proporcionará a los clientes un recurso adicional de conectividad de misión crítica, y reemplazará la órbita geoestacionaria (geostationary orbit, GEO) de banda de ancha existente y la oferta de servicios celulares 4G de Kymeta.

"La red de LEO ofrece la red de latencia baja, alta velocidad y multiórbita que buscaba el Departamento de Defensa y otros clientes gubernamentales", expresó Walter Berger, presidente y codirector ejecutivo de Kymeta Corporation. "Nos complace asociarnos con OneWeb Technologies mientras seguimos ofreciendo a agencias de defensa y clientes gubernamentales, de seguridad pública y comerciales de todo el mundo soluciones avanzadas para una amplia variedad de aplicaciones, que satisfacen los más altos niveles de seguridad y requisitos de cifrado necesarios para operaciones de misión crítica".

"Nos enfocamos en satisfacer y superar las demandas para soluciones de comunicaciones satelitales comerciales integrales y resilientes para agencias del gobierno de EE. UU., sus aliados y combatientes", comentó Bob Roe, director ejecutivo de OneWeb Technologies. "La familia de productos u8 de Kymeta está diseñada para una rápida implementación y adquiere servicio en solo minutos a partir de la instalación para brindar comunicaciones uniformes e ininterrumpidas en movimiento. Cuando esto se combina con nuestras soluciones de conectividad de banda ancha de alta velocidad, garantizamos que las comunicaciones de voz, video y datos estarán disponibles cuando más se las necesiten, independientemente de cuál sea la ubicación a nivel global".

Kymeta y OneWeb organizarán un especial evento de demostración de LEO en Dallas, Texas del 20 al 22 de abril de 2022 en el Marriott Hotel and Golf Club en Champions Circle. Para obtener más información sobre este evento, escriba a marketing@kymetacorp.com

Acerca de Kymeta

Kymeta es líder en liberar el potencial de la conectividad satelital de banda ancha, combinada con redes celulares, para satisfacer la abrumadora demanda de comunicaciones en movimiento y hacer que la telefonía móvil sea global. Las soluciones de conectividad satelital de Kymeta ofrecen al mercado soluciones únicas, completas y listas para usar basadas en las mejores tecnologías de su clase y servicios personalizados centrados en el cliente que cumplen y superan los requisitos de la misión del cliente. Estas soluciones, junto con la antena satelital de panel plano de la empresa, la primera de su tipo, y los servicios de Kymeta brindan conectividad móvil revolucionaria en redes satelitales y celulares híbridas satelitales a clientes de todo el mundo. Respaldado por patentes y licencias estadounidenses e internacionales, el terminal Kymeta aborda la necesidad de sistemas de comunicación de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento que no tengan partes móviles. Kymeta facilita la conexión para cualquier vehículo, embarcación, aeronave o plataforma fija.

Kymeta es una compañía privada con sede en Redmond, Washington.

Para obtener más información, visite kymetacorp.com

Acerca de OneWeb Technologies

OneWeb Technologies es proveedor mundial de soluciones de redes satelitales de alta velocidad, baja latencia, seguras y multiórbita para clientes comerciales y gubernamentales. OneWeb Technologies es la entidad de representación estadounidense de OneWeb, que se enfoca en diseñar soluciones de comunicaciones satelitales comerciales integrales y seguras para Five Eyes (FVEY) y otras organizaciones gubernamentales. Como la organización que representa a OneWeb, tiene acceso a la constelación satelital de órbita terrestre baja (LEO) de la empresa y adopta un enfoque consultivo y adaptable hacia la oferta de soluciones de comunicaciones satelitales confiables, innovadoras, seguras y rentables para sus clientes.

Obtenga más información en onewebtechnologies.net

